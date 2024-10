Teile diesen Artikel

,,Astrafilm”-Dokumentarfilmfestival läuft noch bis einschließlich Sonntag

Ausgabe Nr. 2887

„Astra Film ist seit über 30 Jahren eine Geschichte über Menschen, die Filme machen. Menschen, die Filme schauen und Menschen, deren Leben sich durch Filme verändert hat. Astra Film ist eine Geschichte mit offenem Ausgang, eine Geschichte, die in ihr 4. Jahrzehnt geht. Eine Geschichte, die immer noch geschrieben wird“, sagte Dumitru Budrala, Direktor und Gründer des Astra Film Festivals. Am Sonntag, dem 20. Oktober wurde das Dokumentarfilmfestival Astra Film offiziell im Thaliasaal eröffnet. Noch bis Sonntag kann man Dokus aus aller Welt in Hermannstadt sehen.

Nach den Grußworten von Festivalleiter Dumitru Budrala, Kulturministerin Raluca Turcan, Vizebürgermeister Mihai Onițiu, Ciprian Ștefan, Leiter des ASTRA-Museums, Marcel Luca, stellvertretender Kreisratsvorsitzender gab es noch kurze Gespräche mit dem Filmkritiker Victor Morozov und Prof. Dr. Marian Preda, Rektor der Bukarester Universität über den Eröffnungsfilm „Tata“. Im Anschluss gab es einen emotionalen Dialog zwischen den Autoren und dem Publikum.

Viele spannende Dokumentarfilme kann man noch bis Sonntag sehen. Zu empfehlen sind folgende Filme: „House With a Voice“ erzählt die Geschichte von sechs Burrneshas, die sich aus unterschiedlichen Gründen entschlossen haben, die soziale Rolle des Mannes zu übernehmen, um patriarchalische Strukturen zu umgehen, um frauenfeindlichen Übergriffen zu entgehen, um die Familie wirtschaftlich zu unterstützen, um eine Zwangsehe zu vermeiden und um frei zu sein. Der Film kann heute, um 19 Uhr, im Astra Film Kino auf dem Kleinen Ring gesehen werden.

Am Samstag, um 14 Uhr, wird im Kinosaal Cine Gold 7 der Film „Cum să fiu mort, dacă-s viu?“ gezeigt. Darin beginnt eine Fil memacherin, die Geschichte eines Mannes zu verfolgen, der einen einsamen, erschütternden Kampf gegen ein kafkaeskes System führt, das sich weigert, ihn als lebendig anzuerkennen.

Ebenfalls am Samstag, um 18.30 Uhr, im Kinosaal Cine Gold 6 wird der Film „Smiling Georgia“ vorgestellt: Während ihrer Wahlkampagne 2012 mit dem Titel „Lächelndes Georgien“ versprach die damalige Regierungspartei den ärmsten Einwohnern des Landes neue Zähne als Gegenleistung für ihre Stimme. Zahnärzte begannen, den Menschen die kariösen Zähne zu ziehen, aber nach der Wahlniederlage erhielt die vertrauensvolle Öffentlichkeit nie ihre neuen perlweißen Zähne.

Am Sonntag, dem 27. Oktober, werden ab 13 Uhr im Kinosaal Cine Gold 5 die Gewinnerfilme des diesjährigen Festivals gezeigt. Das gesamte Programm ist auf www.astrafilm.ro zu finden.

Cynthia PINTER