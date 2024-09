Wanderausstellung erneut auf Reisen

Teile diesen Artikel

Zum zehnjährigen Jubiläum des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz

Ausgabe Nr. 2882



Die Wanderausstellung der Stiftung Kirchenburgen der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – Ein europäisches Kulturerbe”, wird im Herbst an zwei Orten in der Schweiz gezeigt. Die Initiative dazu ging von Marianne Hallmen, Präsidentin des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz, aus. Anlass ist das zehnjährige Gründungsjubiläum des Vereins.

Der Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz http://www.verein-siebenbuergen-schweiz.ch wurde am 8. August 2014 auf Initiative von Marianne Hallmen und einigen Unterstützern gegründet. Er setzt sich für die Rettung, Instandhaltung und nachhaltige Nutzung des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes in Rumänien ein und arbeitet dabei in einem dichten Netzwerk mit zahlreichen Institutionen in der Schweiz und im Ausland zusammen. Seit einigen Jahren ist der Verein auch Mitglied im Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrat.

Anlässlich des zehnjährigen Gründungsjubiläums sind im Laufe dieses Jahres und im nächsten Jahr mehrere festliche Veranstaltungen geplant. Dazu gehört auch die Präsentation der Wanderausstellung über die Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen.

Diese wird am Vereinssitz in Einsiedeln (Kanton Schwyz) im FRAM Museum (https://www.fram-einsiedeln.ch) vom 12. bis 27. Oktober 2024 gezeigt. Die feierliche Eröffnung findet am 12. Oktober, ab 19 Uhr, statt. Anschließend kann die Ausstellung zu folgenden Öffnungszeiten besucht werden: Mi.-Fr.: 14-18 Uhr, Sa. und So.: 11-18 Uhr.

Bereits davor wird die Ausstellung in Zürich gezeigt. Hier kann sie vom 26. September bis zum 9. Oktober 2024 im Alterszentrum Hottingen (Freiestrasse 71) täglich zwischen 9 und 17 Uhr besichtigt werden.

Stiftung Kirchenburgen