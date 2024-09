Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2880

100 Jahre Hermannstädter Philatelistenverein

Hermannstadt. – Aus Anlass seines 100. Gründungsjubiläums veranstaltet der Verein der Philatelisten aus dem Kreis Hermannstadt im Foyer im Trakt B der Astra-Bibliothek vom 6. bis 8. September eine Landesausstellung unter der Schirmherrschaft des Rumänischen Philatelistenverbands und mit Unterstützung seitens des Hermannstädter Bürgermeisteramtes, der Astra-Bibliothek und der ASTRA-Vereins. Die Aussteller kommen aus allen Regionen Rumäniens und aus der Republik Moldova. Die Vernissage der Ausstellung findet heut, den 6. September, 11 Uhr, statt.

Bei dieser Gelegenheit wird ein Ausstellungs-Katalog vorgestellt, ein Sonderbriefumschlag mit Sonderstempel, eine Medaille und ein Abzeichen.

Auf Initiative der Hermannstädter Philatelisten hat die Rumänische Post auch eine Sonder-Postkarte herausgegeben, die alle Teilnehmenden an der Vernissage kostenlos mitnehmen und ebenso verschicken können. Ebenfalls wird auch der 100. Geburtstag des ältesten Mitglieds des Rumänischen Philatelistenverbands, des Hermannstädters Dipl.-Ökonom Ec. Mircea Țața gefeiert. (BU)

SCAF im Ursulinenkloster

Hermannstadt. – Geführte Besichtigungen der Katakomben im Kellergeschoß der Ursulinenkirche und des Ursulinenklosters bietet das Brukenthalmuseum im Rahmen des 5. Internationalen Festivals der zeitgenössischen Kunst (SCAF), das vom 7. September bis 6. Oktober unter dem Motto „Crossing Borders” (Grenzen überschreiten) stattfindet und dessen Gastland Kuba ist.

In den Katakomben befinden sich die Krypten, in denen die Ursulinenschwestern und die Priester des Klosters beigesetzt sind. Die Aktion ist ein Projekt des Brukenthalmuseums und erfolgt in Zusammenarbeit mit dem römisch-katholischen Bistum Karlsburg/Alba Iulia und dem griechisch-katholischen Pfarramt Hermannstadt. Die Besichtigung ist ab dem 7. September täglich um 12, 15 oder 17 Uhr möglich. Es werden Gruppen von höchstens 10 Personen zugelassen, der Eintritt kostet 25 Lei/Person.

Ebenfalls werden einige der 150 Künstlerinnen und Künstler aus dem In-und Ausland, außer im Brukenthalpalais und im Museum für zeitgenössische Kunst, hier im ehemaligen Ursulinenkloster ausstellen. Zum Auftakt konzertiert morgen, 21 Uhr, die Band FiRMA. Der Zulass erfolgt ab 20.30 Uhr durch das Haupttor in der Str. Șelarilor. Der Eintritt ist frei. (BU)

Sechs Bürgerprojekte werden umgesetzt

Hermannstadt. – Von den 52 von Bürgern eingereichten Projekten wird das Hermannstädter Bürgermeisteramt sechs umsetzten, die in jeder Kategorie die meisten Stimmen erhalten haben. Über 1.600 Personen haben ihre Stimme abgegeben, die Projekte müssen technische Phasen und rechtliche Vergabeverfahren durchlaufen.

Gewonnen haben „Urbane Oase – Fingerlingsplatz/Piața Aurarilor und Pempflingerstiege/ Pasajul Scărilor” (Kategorie „Zugängliche Stadt”, 162 Stimmen), „Thematischer Velopark Hermannstadt – der erste pädagogische Fahrradpark in Rumänien” („Gebildete Stadt”, 142 Stimmen), „Intelligente Schließfächer in Schlüsselbereichen der Stadt” („Intelligente Stadt”, 160 Stimmen), „Neugestaltung der Höfe/Gärten der Schulen und Öffnung für die Gemeinschaft” („Stadt in Bewegung”, 136 Stimmen), „Entspannungs- und Lesebereiche am Ufer des Zibin” („Freizeitstadt”, 86 Stimmen) und „Pflanzung von 1.000 Bäumen in Hermannstadt” („Grüne Stadt”, 157 Stimmen). Näheres zu den Projekten unter https://sibiu.ro/primaria/comu nicat/12739 (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 6. September, 12 Uhr, und Samstag, den 7. August, 19 Uhr, das Duo Marmor, Theresa Braisch (Bassklarinette) und Maximilian Braisch (Fagott). (BU)

Orgelkonzert in Großau

Großau. – Auf der frisch restaurierten Orgel in der evangelischen Kirche in Großau konzertiert am Sonntag, dem 8. September, 18 Uhr, Ursula Philippi. Der Eintritt in die Kirchenburg kostet 20 Lei. Das letzte Konzert in diesem Jahr bestreitet Erich Türk am 22. September. (JL)

Buchvorstellung mit Eginald Schlattner am Mittwoch

Hermannstadt. – Der Sammelband „Reise nach Rothberg. Eginald Schlattner: Werk und Wirken”, der vor kurzem im Pop Verlag Ludwigsburg als Band 4 der Reihe Lesezeichen erschienen ist, wird am Mittwoch, dem 11. September, 18 Uhr, im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) im Beisein des Autors und Rothberger Pfarrers Eginald Schlattner vorgestellt.

Es sprechen der Verleger und Autor Traian Pop Traian und die Germanistinnen Andreea Dumitru und Nora Gabriela Tár. (BU)

Straße gesperrt

Hermannstadt. – Str. Salcâmilor, von Str. Cireșului bis Str. Gorunului, ist bis zum 14. Dezember wegen des Ausbaus des Wasser- und Abwassernetzes für den PkW-Verkehr gesperrt. Die Straße wird modernisiert, da es den Zugang zum künftigen Freizeit- und Sportkomplex „Gușterland” ermöglichen wird. Die Gorunului-Straße kann als Umgehungsstraße genutzt werden. (RS)

Roma-Handwerkermesse

Hermannstadt. – Eine Roma-Handwerksmesse findet am Kleinen Ring ab heute bis Sonntag, jeweils zwischen 9 und 22 Uhr statt. Angeboten werden u. a. Kupfertöpfe, Gold- und Silberschmuck und traditionelle Kleidung. Dazu gibt es Roma-Musik und -Tänzen, Trachtenparade und Szenen aus dem Leben in der Romagemeinschaft. (RS)

Rassehasen-Ausstellung

Hermannstadt. – Eine Ausstellung für junge Rassehasen findet ab heute bis Sonntag im Ausstellungsraum in der Str. Râului 34 statt. Programm: Freitag 18-18 Uhr, Samstag 8-18 Uhr, Sonntag 8-14 Uhr. (RS)

Weinland in der Saggasse

Hermannstadt. – Zum dritten Mal dieses Jahr findet heute, dem 6. und Samstag, dem 7. September (ab 17 Uhr) die Open-Air Veranstaltung „Weinland. Sounds and Flavours of Sibiu“ an der Sagstiege und an der Saggasse statt. (CP)

Sibiu Guitar Meeting

Hermannstadt. – Das Treffen der Gitarrenspieler „Sibiu Guitar Meeting” findet ab heute bis Sonntag im Freilichtmuseum statt. Am Samstag, ab 17 Uhr, werden Hunderte Gitarrenspieler gemeinsam die eingeübten Songs vortragen. Moderator des Events ist Ricky Dandel.

Auf der Bühne am See konzertieren: heute, 6. September, 19 Uhr: Ducu Bertzi, 20.30 Uhr: Trooper, 22 Uhr: Bosquito; Samstag, 7. September, 15 Uhr Mircea Vintilă, 20 Uhr: Timpuri Noi, 21.30 Uhr: Dirty Shirt; Sonntag, 8. September, 13 Uhr: Fără Zahăr; 16 Uhr: Nightlosers, 17.30 Uhr: Byron, 19 Uhr: Ronnie Romero (Solist Rainbow) & Gus G (Gittarist Ozzy Osbourne). Karten unter https://www.iabilet.ro/bilete-festival-guitar-meeting-acces-public-100850/. (RS)

Seniorentreffen am Dienstag

Hermannstadt. – Beim nächsten Seniorentreffen des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt, das am Dienstag, dem 10. September, 15 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH stattfindet, zeigt Karl-Heinz Bretz bei Kaffee und Kuchen Fotos vom Großen Sachsentreffen 2024. (BU)

Lichterfest in Mediasch

Mediasch. – Ein Lichterfest wird am Samstag, dem 14. September, ab 17 Uhr, im Hof der Mediascher Margarethenkirche organisiert, von den Pfadfinder Turre Pitz. Näheres auf Facebook (Festivalul luminii 2024). (RS)

Neue Busverbindung

Kronstadt/Hermannstadt. – Seit kurzem gibt es eine neue Busverbindung von Kronstadt über Hermannstadt nach Schäßburg (dann weiter über Neumarkt, Sächsisch-Regen, Bistritz zur Endstation Suceava). Auf gleicher Route erfolgt die Rückfahrt. Infos und Kartenreservierung unter www.oltea nutravel.ro, Telefon 0743-91.97.64. (CR)

Zwei Lesungen

Hermannstadt. – Zwei Lesungen aus dem Buch „Was macht die Nacht?” von Dirk Gieselmann & Stella Dreis (Aladin Verlag, 2024) finden in der Humanitas-Buchhandlung (Heltauergasse/Nicolae Bălcescu 16) jeweils ab 16 Uhr statt: am Montag, dem 16. September, in rumänischer Sprache („Ce se întâmplă noaptea, când dorm?”, Editura Trei, 2024) und am Dienstag, dem 17. September, in deutscher Sprache. Die Veranstaltung wird von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert. Das Buch wurde 2023 mit dem Deutschen Illustrationspreis ausgezeichnet. (RS)

Wandertag

Hermannstadt. – Zu einem Wandertag zwischen Mediasch und Eibesdorf lädt die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien ein, am Samstag, dem 21. September. Anmeldungen bis zum 19. September unter frauenarbeit@evang.ro, WhatsApp: 0721-33.00.52. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR 2, Dienstag, 10. September, 13-13.30 Uhr: Der Eselflüsterer aus Reußdorf/Cund (I).

TVR Cultural, Mittwoch, 11. September, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: 70 Jahre DSTT.

TVR 1, Donnerstag, 12. September, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Kulturwoche Haferland; Kronenfest in Mieresch.