Goran und Delia im Erlenpark

11. Auflage von ,,Focus In The Park“ war ein Erfolg

Ausgabe Nr. 2879

„Kommt alle herbei! Ich will euch tanzen sehen, wir wollen eine gute Zeit miteinander verbringen und eine Party feiern!“, schrie Barry Ashworth von den „Dub Pistols“ am Sonntagabend in die Menge. Es war eine gute Wahl mit einer Londoner Big Beat Band das „Focus In The Park“ Festival zu beenden, das vom 21. bis 25. August im Erlenpark in Hermannstadt stattgefunden hat. Ihre Musik, eine Mischung aus Reggae, Ska und Dub Step lud so richtig zum tanzen und feiern ein.

Es war die elfte Ausgabe von „Focus In The Park“ und zugleich die erste, bei der man Eintritt bezahlen musste. Der Hauptgrund für diese Änderung war der Wunsch der Organisatoren, neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu eröffnen. „Mit der Unterstützung der Fans von Focus In The Park, die uns seit 10 Jahren begleiten und sich auch für diese Ausgabe die Mühe gemacht haben, Tickets zu kaufen, sowie mit allen Sponsoren und Partnern ist es uns gelungen, ein Budget von über 1,6 Millionen Lei aufzubringen, was uns erlaubt hat, das Niveau der zum Festival eingeladenen Bands erheblich zu steigern. Die öffentliche Finanzierung macht etwa 17 Prozent des Gesamtbudgets der Veranstaltung aus, genug, um dem Publikum einen angemessenen Eintrittspreis anbieten zu können, den günstigsten aller Festivals im Lande. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um sowohl den lokalen Behörden als auch den privaten Partnern für ihre Unterstützung dieses bedeutenden Ereignisses für die Stadt Sibiu zu danken“, sagt Sebastian Marcovici, Leiter von „Focus In The Park“.

Durch das größere Budget aus den Einnahmen der Eintrittskarten gelang es den Organisatoren größere internationale Bands einzuladen, allen zuvor und Headliner war Goran Bregovic mit seinem „Orchester für Hochzeiten und Beerdigungen“, der am Freitagabend das meiste Publikum anzog. Bekannte Lieder wie „Mesecina“, „Kalasnjikov“, „Ederlezi“ und „Gas, Gas“ waren die Hits des Abends und viele sangen und tanzten zu den balkanischen Rhythmen.

Begonnen hatte das Festival schon am Mittwoch, dem 21. August, mit elektronischer Musik der DJ’s „STF“, Andi Moisescu und „DJ Focus“. Am Donnerstag brachten die Bands „Luna Amară“, „The Kryptonite Sparks“ „Alternosfera“ und „Delia“ die beiden Bühnen zum Beben. Die Moldauer von „Alternosfera“ hatten ihre bekannten Rocklieder für eine Orchesterbegleitung umgeschrieben und boten ein gediegeneres, leiseres Konzert unter dem Titel „Theatroll“.

Ein weiteres Highlight war der Auftritt der Briten von „The Subways“ am Samstagabend. Die Indie-Rock Band, die zusammengesetzt ist aus Charlotte Cooper (Bass) und den Brüdern Billy Lunn (Gitarre, Gesang) und Josh Morgan (Schlagzeug) rockte die Hauptbühne mit Hits wie „Rock & Roll Queen“ und „Oh Yeah“. Am gleichen Abend kamen die Elektro-Musik-Fans auf ihre Kosten mit dem Auftritt der Drum and Base Band „Sigma“ aus Großbritannien. „Bosquito“, „Subcarpați“, „Zdob și Zdub“ und viele andere Musiker begeisterten das Publikum und trugen zur musikalischen Vielfalt des Festivals bei. Ein weiterer Höhepunkt des Festivals war der Auftritt der französischen Sängerin Karoline Rose Sun, die mit ihrer Band „Sun Brutal Pop“ mit einer extravaganten Show beeindruckte. „DJ Juicy M“ und der mexikanische Künstler Aaron Sevilla gaben ihr Debüt in Hermannstadt mit energiegeladenen Sets, die gute Stimmung während des gesamten Festivals machten.

Das umzäunte Areal im Erlenpark bot außer guter Musik, viele Möglichkeiten zum Verweilen ein: U. a konnte man mit dem verankerten Heißluftballon über alle anderen schweben und die Musik von oben genießen oder sich einfach unten gemütlich einen Drink oder etwas zu essen genehmigen.

Die 12. Ausgabe des Festivals wird vom 28. bis zum 31. August 2025 stattfinden und Super Early Bird-Abos sind für 200 Lei erhältlich unter https://www.iabilet.ro/bilete-focus-in-the-park-2025-100903.

Cynthia PINTER