Es begann in Michelsberg

Ausgabe Nr. 2881

30 Jahre seit erstem MTB-Wettkampf in Rumänien

Vor genau 30 Jahren hat der erste Mountainbike-Wettkampf in Rumänien stattgefunden. Der Surmont Club organisierte ihn in und um Michelsberg. Aus diesem Anlass findet am Samstag, dem 14. September, im Rahmen des Triada eMTB Xperience-Wettkampfs, in einer Pension im Frecker Tal ein festliches Abendessen statt, zu dem alle Teilnehmenden eingeladen sind sowie Veranstalter von damals. Das gaben die Veranstalter vom PlayBike ProCycling Team um Tudor Oprea bekannt.

Der Triada eMTB Xperience-Wettkampf findet vom 13. bis 15. September statt und es nehmen ausschließlich E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer daran teil.

Laut Veranstaltern gibt es einige Neuheiten bei dieser dritten Auflage. Die Erfahrung des letzten Jahres habe dabei eine wichtige Rolle gespielt. Der Wettkampf beginnt mit einem Prolog und beinhaltet 6 Spezialproben über insgesamt 52 Kiometer bei einer Höhendifferenz von 3.780 m bergauf bzw. 3.735 m bergab. Die Verbindungsstrecken nicht eingerechnet.

Das Hauptquartier ist in der Touristenanlage Complexul Turistic Brândușa im Frecker Tal eingerichtet.

Morgen werden die Teilnehmenden aus dem Alttal in das Frecker Tal und von dort in die Fogarascher Berge geführt, wo sie eine längere Trasse auf dem Kamm absolvieren müssen.

Obwohl die Fahrräder mit Elektromotoren ausgestattet sind, ist die Triada eMTB Xperience kein einfacher Wettkampf, er erfordert viel Kraft und Ausdauer. Es werden drei volle Tage sein, weil die Aufmerksamkeit und die Gewandtheit der Teilnehmenden richtig gefordert werden.

Auch aus diesem Grund haben sich die Veranstalter ein neues Angebot ausgedacht für weniger versierte Elektro-Mountainbike-Fahrerinnen und -Fahrer bzw. für solche, die sich nicht drei Tage loseisen können. An einem einzige Tag, Sonntag, den 15. September, können diese an dem Triada eMTB ONE DAY Xperience-Wettkampf teilnehmen. Es handelt sich dabei um eine „Schnupper”-Variante des beliebten Rennens.

Mit diesem Rennen wird die MTB-Triade in diesem Jahr abgeschlossen. Mehr dazu unter https://triadamtb.ro

Beatrice UNGAR