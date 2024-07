Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2875



Im Vorfeld und nach dem Großen Sachsentreffen finden Heimattreffen in vielen Gemeinden statt. In Holzmengen z. B. am 10. und 11. August ein Kultursommerfest mit einem umfangreichen Programm, u. a. Wuschfahrten. Organisiert wird das Fest von der HOG Holzmengen e. V.. Näheres unter www.holzmengen.de Unser Bild: Die Kirchenburg in Holzmengen an einem Juliabend. Foto: Gerhard DEEKEN