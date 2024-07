Teile diesen Artikel

21. Auflage des Red Bull Romaniacs hat am Dienstag begonnen

Ausgabe Nr. 2875

Jonny ist zurück. Jonny Walker, der zweifache Champion der wohl härtesten Enduro Rallye der Welt „Red Bull Romaniacs“ hat die beste Zeit am ersten Renntag, dem Prolog, gefahren und sauste vor Alfredo Gómez Cantero und Manuel Lettenbichler ins Ziel.

Am Dienstagnachmittag, dem 23. Juli, war es wieder soweit: die Untere Promenade verwandelte sich für kurze Zeit in ein Hindernisparcours der Extraklasse. Mastermind Andy Fazekas hatte sich wieder einmal die schwierigsten Obstakel für die 21. Auflage des Prologs der „Red Bull Romaniacs“ Rallye, die bis Samstag, dem 27. Juli läuft, einfallen lassen.

Über riesige Baumstämme, Felsensteine, Traktorreifen, Betonwände und durch Wasser mussten die Enduro-Rider fahren, um ihr Können zu beweisen.

Nicht wenige scheiterten und blieben an der etwa 150 Zentimeter hohen Betonwand hängen oder in den großen Reifen stecken. Da half nur noch absteigen und das Motorrad schieben.

Das Hermannstädter Publikum – einige Zuschauer waren sogar auf die Bäume geklettert – liebte den Lärm und den Geruch der aufheulenden 2-Takt-Motoren, denn es klatschte Beifall und feuerte die Fahrer lauthals an.

Ab Mittwoch verlagerte sich der Wettkampf wie jedes Jahr in die Wälder und Berge, Donnerstag kamen die Fahrer in Râmnicu Vâlcea an.

Am Samstag, dem 27. Juli, kann man ab 11 Uhr das große Finale, den sogenannten Hillclimb, auf dem Hammersdorfer Berg, miterleben.

Dieses Jahr haben sich Fahrer aus 64 Ländern in fünf Kategorien (Gold, Silver, Bronze, Iron, Atom) bei „Red Bull Romaniacs“ eingeschrieben, darunter auch insgesamt acht Frauen. Eine davon ist Sandra Gómez Cantero die jüngere Schwester von Alfredo Gómez Cantero, die ihren großen Bruder schon des öfteren zu den Wettkämpfen begleitet hatte. Ein Kurzinterview mit der Riderin können Sie in der nächsten Ausgabe der Hermannstädter Zeitung lesen.

Die Rallye, die diesmal das Motto „Limitless“ („Grenzenlos“) trägt, kann live verfolgt werden auf https://www.redbullroma niacs.com/

Cynthia PINTER