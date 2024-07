Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2875



Ihr erstes Gemeindetreffen feierten die Evangelischen aus dem Gemeindeverband Neppendorf der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien am Sonntag, den 21. Juli, in Reußdörfchen. Im Gottesdienst predigte Vikarin Marianne Hallmen, die musikalische Umrahmung gestalteten Erika Klemm und Schülerin Ileana Bichler. Hermine Jinga-Roth und ihr Team vom Kinderbauernhof bewirtete die Gäste aufs Köstlichste, zuletzt wurde gemeinsam gesungen. Unser Bild: Gruppenbild der Anwesenden vor der evangelischen Kirche. Foto: Beatrice UNGAR