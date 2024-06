Deutsche Kulturtage Schäßburg

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2870



Die Deutschen Kulturtage in Schäßburg standen vom 14. bis 16. Juni im Zeichen der 125 Jahre Museumsgeschichte in Schäßburg. Veranstalter war das Demokratische Forum der Deutschen in Schäßburg, dabei wurde u. a. das Buch „Zur Geschichte der Schäßburger Museen 1899-1980” von Nicolae Teşculă in der deutschen Fassung von Cynthia Pinter vorgestellt. Unser Bild: Die Kindertanzgruppe „Burgspatzen”, geleitet von Martha Szambothy und Waltraut Schuster trat bei der Eröffnung auf dem Platz vor dem Venezianischen Haus unweit des Stundturms auf. Foto: Aurelia BRECHT