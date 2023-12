Das DFDR tagte in der Kulturhauptstadt

Teile diesen Artikel

Pressemitteilung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien

Ausgabe Nr. 2844

In der Europäischen Kulturhauptstadt Temeswar traten die Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) am 25. November 2023 zusammen. Die Sitzung fand im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus statt, wo zuvor der DFDR-Vorstand getagt hat. Beide Versammlungen eröffnete Dr. Johann Fernbach, der Vorsitzende des Banater Forums, mit herzlichen Willkommensgrüßen, beide wurden vom DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr geleitet. An der Vertreterversammlung nahmen Vertreter aller fünf Regionalforen und der Arbeitsgemeinschaft deutscher Jugendorganisationen (ADJ), Geschäftsführer der DFDR-Stiftungen, der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț und als Gast die Deutsche Konsulin Regina Lochner teil. Sie richtete ein Grußwort an die Versammelten, in dem sie die zahlreichen Begegnungen im zu Ende gehenden Jahr anlässlich von Besuchen von Politiker-Delegationen und Festen ansprach und sagte, die Heimattage der Banater Deutschen zu Pfingsten dieses Jahres in Temeswar werden ihr in Erinnerungen bleiben. Vor Beginn der Sitzung wurde des kürzlich verstorbenen ehemaligen Forumsvorsitzenden in Neumarkt am Mieresch/Târgu Mureș, Dr. Michael Liebhart, gedacht.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt der beiden Beratungen war die Haushaltsumschichtung, die diesmal eine Korrektur ins Negative hin bedeutet hat: Von der zu Jahresbeginn dem DFDR aus dem Staatshaushalt zugesprochenen Summe hatte die Regierung im Frühjahr 10 Prozent geschnitten mit dem Versprechen, sie im Herbst zurückzugeben, was nun nicht geschehen wird. Um nicht die Budgets aller genehmigten und noch ausstehenden Projekte um 10 Prozent kürzen zu müssen, beschloss die Vertreterversammlung nach entsprechender Vorlage durch den Vorstand, die fehlende Geldsumme von zwei Investitionsprojekten – dem Haus in Michelsberg/Cisnădioara und einem Bauvorhaben in Großkarol/Carei, deren Umsetzung sich etwas hinauszögert – zu streichen.

Die Vertreterversammlung hat mit kurzen Berichten aus der politischen Tätigkeit der DFDR- Spitzenvertreter begonnen. Dr. Porr berichtete vom Besuch der Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt in Hermannstadt/Sibiu und das dabei geführte ausführliche Gespräch. Er teilte mit, dass der deutschen Minderheit im kommenden Jahr aus dem Bundeshaushalt dieselbe Summe zur Verfügung stehen werde wie heuer und die Mittel für die Förderung der in deutscher Sprache unterrichtenden Lehrer auf 1,3 Millionen Euro angehoben wird. Weiter informierte er über die Teilnahme am FUEN-Kongress in Pécs, der AGDM-Tagung in Berlin und dem Minderheiten-Symposium in Temeswar, sowie an weiteren Tagungen und Kulturveranstaltungen im Land.

Der DFDR-Abgeordnete Ganț versprach sich einzusetzen, dass die den Organisationen der nationalen Minderheiten gestrichene Summe aus dem Staatsbudget doch noch zuerkannt wird, zumal einige Institutionen Zusatzmittel erhalten haben. Desgleichen berichtete er über das Gespräch mit Bildungsministerin Ligia Deca aufgrund der negativen Äußerungen dem Lehrer-Fortbildungszentrum in Mediasch gegenüber. Er informierte über die allgemein angespannte politische Lage in der Regierungskoalition und der Gefahr, dass die nationalistisch-extremistischen Parteien bei den Wahlen 2024 Prozente zulegen werden.

Der Bericht von Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen Thomas Șindilariu sowie jener der DFDR-Schulkommission von Monika Hay lag in der Sitzungsmappe auf, jenen der DFDR-Wirtschaftskommission stellte Dr. Christian Chioncel vor. Aus der Kulturkommission des Rats der nationalen Minderheiten berichtete Christian Töpfer, aus dessen Finanzkommission Benjamin Józsa. Ebenfalls in der Tagungsmappe enthalten war die Liste der in deutscher Sprache herausgegebenen Schulbücher, auf die Martin Bottesch hinwies und die kompetente Arbeit der Schulbuchbeauftragten Dr. Renate Klein würdigte. Er teilte mit, dass Dr. Klein Vorbereitungen getroffen hat, die neuen Schulbücher für die Lyzealklassen sofort übersetzen zu lassen, sobald diese erscheinen und die Schulkommission alle deutschsprachigen Lyzeen über die noch lieferbaren deutschen Schulbücher für die 11. und 12. Klasse informieren wird.

Der DFDR-Vorstand beschloss einstimmig, Silviu Vexler, dem Abgeordneten der jüdischen Minderheit, die Goldene Ehrennadel zuzuerkennen. Dieselbe Ehrung wird Dr. Klaus Fabritius, der Vorsitzende des Forums Altreich, anlässlich des Treffens der Deutschen im Altreich in Moinești (6.-9. Juni 2024) und Martin Bottesch zu einem noch festzulegenden Datum erfahren.

Zum Abschluss der Vertreterversammlung ließen die Gastgeber eine kurze Revue über die „schönsten Heimattage der Banater Schwaben aller Zeiten“ (Dr. Fernbach) anhand eines Kurzfilms passieren. Zur Einstimmung auf die Adventszeit bot ein von Dr. Fernbach geleitetes Instrumental-Quintett mit Konsulin Lochner als Gesangssolistin Weihnachtslieder.

DFDR