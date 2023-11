Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2842

Ab heute Weihnachtsmarkt

Hermannstadt. – Der Weihnachtsmarkt auf dem Großen Ring wird heute, um 18.30 Uhr feierlich eröffnet mit dem Zymbalspieler Romulus Cipariu. Thema dieses Weihanachtsmarktes, das bis am 2. Januar 2024 offen sein wird, ist die Liebe. Programm: Montag-Freitag 11-22 Uhr, Samstag und Sonntag 10-22 Uhr. Der Eislaufplatz mit 600 Quadratmetern für insgesamt 300 Personen ist täglich 10-22 Uhr geöffnet. Näheres unter targuldecraciun.ro. (RS)

Foto-Ausstellung

Hermannstadt. – Der Hermannstädter Fotograf Jenö Major stellt heute, 18 Uhr, in der Astra-Bibliothek im American Corner sein neues Fotoalbum und die Fotoausstellung „Archaic” vor. Zu sehen sind bis zum 5. Dezember Fotos, die er in Dörfern in Rumänien gemacht hat. (RS)

Männerfrühstück morgen in der EAS

Hermannstadt. – Das dritte Männerfrühstück des Jahres 2023 findet am Samstag dem 18. November, ab 9 Uhr, im Gerhard-Möckel-Saal des Hans Bernd von Haeften- Tagungs- und Konferenzzentrums der Evangelischen Akademie Siebenbürgen (Str. Livezii Nr. 55) statt. Den Impulsvortrag zum Thema „Die Hermannstädter Abteilung des Archivs für bildende Künstler und Kunsthandwerk der Siebenbürger Sachsen” hält Manfred Wittstock, der ehrenamtliche Archivar des Archivs.

Der 1938 in Hermannstadt geborene Manfred Wittstock hat Geschichte in Klausenburg studiert und arbeitete nach dem Studium erst mal im Bildungswesen. Ab 1970 arbeitete er als Redakteur, bis zu seiner Pensionierung 1998, für die Allgemeine Deutsche Zeitung (Neuer Weg). 1973 übernahm er von Rolf Schuller das „Siebenbürgisch-Deutsche Künstlerarchiv“, welches er bis heute betreut. Um Anmeldung wird gebeten unter parvu@neppendorf.de. (BU)

Buchvorstellung am Samstag

Hermannstadt. – Die Luxus-Ausgaben von Madách Imres „Az ember tragédiája” (Kriterion-Verlag)/„Die Tragödie des Menschen” (Honterus-Verlag) mit Graphiken von Stefan Orth werden am Samstag, den 18. November, 18 Uhr, im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt im Rahmen der 18. Auflage des Festivals der ungarischen Kultur „Ars Hungarica” vorgestellt. Im Anschluss konzertiert ebenda das Nóra Tasi & Péter Sárosi Duó. (BU)

Lehrkonzert

Hermannstadt. – Ein Lehrkonzert mit der Pianistin Monica Florescu findet am Sonntag, dem 19. November, ab 11 Uhr im Spiegelsaal des DFDH am Großen Ring statt. Der Eintritt ist frei. (RS)

Hermannstädter Gespräche

Hermannstadt. – Das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) lädt zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Hermannstädter Gespräche ein. Die Diskussion „Wahrheit und Sicherheit in Zeiten von Fake News und Cyberattacken” findet am Mittwoch, dem 22. November, 19 Uhr, im Spiegelsaal des Forums statt. Moderator ist Dr. Christian Schuster (Babeș-Bolyai Universität). Gäste sind Dr. Nicoleta Munteanu (Lucian Blaga-Universität), Cantemir Mihu (NTT-Data) und Kyrylo Beskorovayny (Kunsht). Die Veranstaltung wird simultan übersetzt und live übertragen.

Veranstaltungen im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Eine Gedenkveranstaltung zum 100. Geburtstag von Paul Philippi richtet das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien aus, die am 21. November, 18 Uhr, im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) stattfindet.

Ebenfalls im Spiegelsaal des DFDH veranstaltet das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt seine Mitgliederversammlung, am Donnerstag, den 23. November, um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: 1. Bericht des Vorsitzenden, 2. Berichte zu Kulturveranstaltungen, Buchdruck, Jugendarbeit, Kindergarten, ifa-Kulturmanagement, 3. Aus dem Leben der Stadt mit Bürgermeisterin Astrid Fodor, 4. Haushaltsvoranschlag.

Früher als sonst findet im Spiegelsaal der traditionelle Adventsbasar der Handarbeitskreise des Hermannstädter Evangelischen Frauenkreises statt, und zwar am Samstag, dem 25. November, 10-14 Uhr. Es gibt auch in diesem Jahr eine Kaffee- und Teestube mit einem reichen Angebot an selbstgebackenem Kuchen und auch diesmal sind die Handarbeitskreise der evangelischen Kirchengemeinen Heltau und Neppendorf dabei. Angeboten werden natürlich auch Honigkekse, Lebkuchenhäuschen, Gestricktes und Gehäkeltes, Bastelarbeiten. (DFDH)

Konzert Nightlosers

Hermannstadt. – Die Band Nightlosers konzertiert heute, ab 20.30 Uhr im Atrium Café. Der Eintritt kostet 60 Lei. Reservierungen unter Tel. 0723/28.74.86 oder 0742/33.12.31. (RS)

Siebenbürgenforum tagt

Hermannstadt. – Die zweite ordentliche Vertreterversammlung des Siebenbürgenforums im Jahre 2023 wird am Samstag, den 18. November, in Hermannstadt beim Forumssitz im Spiegelsaal mit Beginn um 11 Uhr tagen. Die Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Berechtigt an den Diskussionen und den Abstimmungen teilzunehmen sind die Vorstandsmitglieder und die Delegierten der Zentrumsforen.

Öffentlicher Vortrag

Hermannstadt. – Ein öffentlicher Vortrag von Studiendirektor a. D. Heinz Bretz zum Thema „Lehrerausbildung in Siebenbürgen zwischen 1845 und 1975 am Beispiel von Bretz-Lehrern” findet am Dienstag, dem 21. November, 14.15 Uhr, im Rahmen der Vorlesung zur Geschichte der Pädagogik im deutschsprachigen Studiengang „Grund- und Vorschulpädagogik” in der Aula des Departements für Geschichte, Kulturerbe und Protestantische Theologie (Schewisgasse/Bd. Victoriei 40) statt. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Anhand der fünf Lehrergenerationen der Familie Bretz zeigt Heinz Bretz auf, wie sich die Lehrerausbildung im jeweiligen politischen Umfeld verändert hat (Siebenbürgen in Österreich-Ungarn, in Ungarn, in Rumänien in der Zwischenkriegszeit, während der Kriegszeit, im Kommunismus). (RP)

Zwei Filme über Eginald Schlattner

Heilbronn. – Die Filmvorführung „Eginald Schlattner – Zwei Filme von Christel Ungar” im Rahmen der Filmreihe „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft” findet am Donnerstag, dem 30. November, 19.30 Uhr, im Kinostar Arthaus-Kinos in Heilbronn statt. Im Anschluss gibt es ein Podiums- und Publikumsgespräch, moderiert von Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum.

Menschen aus der ganzen Welt pilgern ins siebenbürgische Roth-

berg/Roșia bei Hermannstadt/Sibiu (Rumänien) – um eine der ältesten siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen zu besichtigen, doch vor allem, um den Schriftsteller Eginald Schlattner zu treffen.

Der Rothberger Pfarrer, der noch immer auf dem frühneuzeitlichen Pfarrhof lebt, ist durch seine Romane „Der geköpfte Hahn” (1998), „Rote Handschuhe” (2000) und „Das Klavier im Nebel” (2005) berühmt geworden. Seine Bücher sind in vielen Auflagen sowie zahlreichen Übersetzungen erschienen und teils sogar verfilmt worden. Inzwischen 90-jährig, blickt er mit Christel Ungar, Fernsehjournalistin und Filmemacherin, auf sein Leben und Werk zurück. (IS)

Unterstützung für Rumänien

Bukarest. – Zu der Unterstützung die Deutschland Rumänien bei der Luftraumüberwachung und der Stärkung der Luftverteidigungsfähigkeiten gewährt, erklärte der deutsche Botschafter Peer Gebauer Folgendes:

„Die wiederholte Verletzung des rumänischen Luftraums durch Drohnen in den vergangenen Monaten hat uns erneut vor Augen geführt, wie nah der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist. In dieser schwierigen Zeit stehen wir in fester Solidarität an der Seite Rumäniens.

Deutschland wird seinen engen Verbündeten Rumänien daher bei der Sicherung des eigenen und NATO-Luftraums unterstützen: Ab Ende November wird die Luftwaffe zeitlich befristet vier Eurofighter-Kampfflugzeuge beim enhanced Air Policing South (eAPS) in Rumänien einsetzen, so wie dies bereits zu Beginn des Krieges im Februar und März 2022 der Fall war. Die Stationierung ist auf dem Militärstützpunkt Mihail Kogălniceanu in der Nähe von Constanța vorgesehen. Das Einsatzkontingent besteht aus insgesamt 150 Soldatinnen und Soldaten.

Darüber hinaus wird ein ‚Abwehrsystem gegen kleine unbemannte Luftfahrzeuge‚ zum Schutz des deutschen Kontingentes verlegt. Deutschland bietet zudem an, den rumänischen Fähigkeitsaufbau zur ‚Abwehr von kleinen unbemannten Luftfahrzeugen‚ mittelfristig zu begleiten und zu unterstützen.

Klar ist, wir leben in herausfordernden Zeiten. Als NATO-Verbündete sorgen wir gemeinsam für den Schutz unserer Bevölkerungen und die Sicherung unseres Bündnisgebietes. Dies ist Teil einer glaubwürdigen Abschreckung.”

Deutsche Botschaft Bukarest

Vertreterversammlung

Temeswar. – Eine ordentliche Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) findet Samstag, den 25. November d. J., 12 Uhr in Temeswar (AMG-Haus, Karl-Singer-Saal), statt.

Die DFDR-Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Die Berechtigung, während der Versammlung zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu nehmen und das Stimmrecht auszuüben, steht nur den auf Regionalforumsebene gewählten Mitgliedern der DFDR-Vertreterversammlung zu. DFDR

Pop-Rock-Konzert

Hermannstadt. – Die Temeswarer Pop-Rock-Band Pragu‘ de Sus konzertiert am Donnerstag, dem 23. November, ab 21 Uhr, im Imperium Pub. Die Karten kosten 50 Lei und können vorort gekauft werden. Reservierungen telefonisch unter 0745-04.49.55. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert heute, Freitag, den 17. November, um 12 Uhr, und am Samstag, den 18. November, 19 Uhr, Brita Falch Leutert (Orgel, Hermannstadt). (BU)

Kulturfabrik angekauft

Hermannstadt. – Die Kulturfabrik in der Triajului-Straße wurde in das Grundbuch eingetragen und wurde somit offiziell in das Eigentum der Stadt Hermannstadt übernommen. Das Grundstück ist 34.000 Quadratmeter groß und hat mehrere Gebäuden – inklusive die Kulturfabrik – mit einer Gesamtfläche von 6.700 Quadratmetern.

Die Stadtverwaltung hat die Kulturfabrik Ende Oktober im Rahmen einer Auktion erworben, die von Vertretern der CITR, der Insolvenzverwaltungsgesellschaft der SC Construcții SA, dem früheren Eigentümer des Gebäudes und des Grundstücks, organisiert wurde. Der Kaufpreis von 5.290.000 Euro ohne Mehrwertsteuer wurde durch einen Beschluss des Hermannstädter Stadtrats genehmigt. (RS)

Weihnachtsmännerlauf im Dezember

Hermannstadt. – Die 6. Auflage des Benefizlaufs „Marea MoșMondeală” findet am Freitag, dem 15. Dezember, ab 19 Uhr statt. Das Besondere am 3-km-Wettlauf ist, dass in Weihnachtsmann-Kostümen (mindestens rote Blusen/Jacken) gelaufen wird. Die Mützen werden von den Organisatoren gestellt und befinden sich im Teilnahmepaket, zusammen mit einer witzigen Startnummer, einem Gutschein für Glühwein/Tee auf dem Weihnachtsmarkt und einer Teilnahmemedaille, die von den Personen mit Behinderung vom Diakoniewerk hergestellt werden. Der Lauf wird nicht chronometriert, Start und Ziel sind am Weihnachtsmarkt am Großen Ring, auf der Strecke werden die Läufer mit Musik und Feuerwerken angespornt. Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt.

Die Teilnahme kostet 110 Lei für Erwachsene, 75 Lei für Kinder unter 14 Jahren. Die Hälfte der Einnahmen werden dem Rollstuhlbasketball-Team #Zburătorii gespendet, damit die Fahrtkosten zu den Spielen im nächsten Jahr gedeckt werden und für eine Trainigszeit in Cheile Grădiștei. Organisiert wird der Wettlauf vom Hermannstädter Gemeinschaftssportklub (Clubul Sportiv Comunitar Sibiu). Nähere Informationen auf http://clubulsportiv.com/ oder auf Facebook („Marea MoșMondeală – Ediția a VI-a”). (RS).

„Rolf-Bossert”-Gedächtnispreis 2024

Reschitza. – Der mit 2.000 Euro dotierte „Rolf-Bossert“-Gedächtnispreis wird bereits zum 5. Mal ausgeschrieben und wird für 2024 erneut in Form eines Wettbewerbs vergeben. Der Preis würdigt sieben Gedichte mit hohem künstlerischem Anspruch. Die Zuordnung zur Gattung Lyrik muss dabei deutlich erkennbar sein. Es können bis zum 15. Januar 2024 bisher nicht veröffentlichte selbstverfasste deutschsprachige Gedichte eingesandt werden. Eine Jury, bestehend aus Bastian Kienitz, Katharina Kilzer, Werner Kremm, Hellmut Seiler und Dr. Olivia Spiridon sowie dem nicht stimmberechtigten Sekretär der Jury, Erwin Josef Ţigla, befindet über den Preisträger.

Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das Ergebnis des Wettbewerbs wird persönlich nur der Preisträger benachrichtigt.

Die Bewerbung erfolgt anonymisiert (unbedingt erforderlich!) wie folgt: die Bewerbungstexte sind – unter Angabe von zwei Großbuchstaben gefolgt von einer vierstelligen Kennziffer vor jedem Titel – im Word-Format zu richten an: con tact@erwinjoseftigla.ro oder erwin joseftigla@yahoo.com. Unter demselben Code soll auch eine Kurzvita, ebenfalls im Word-Format mit den Kontaktdaten eingereicht werden.

Die Vergabe erfolgt – unter Vorbehalt – im Rahmen der 34. Deutschen Literaturtage (25.-28. April 2024) in Reschitza/Rumänien, der Geburtsstadt von Rolf Bossert. Die Preisträgerin / der Preisträger sollte grundsätzlich mit ihrer/seiner Anwesenheit bei der Preisverleihung einverstanden sein.

Der Preis wird gefördert vom Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, dem Kulturwerk der Banater Schwaben München und der Landsmannschaft der Banater Schwaben München. Das Sekretariat der Gedächtnispreis-Vergabe liegt beim Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ und beim Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen in Reschitza. Dem von Gedächtnispreis-Initiator Hellmut Seiler gegründeten und betreuten Freundes- und Förderkreis gehören mittlerweile 70 Personen an. (EJȚ)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 18. November, 17-18 Uhr/Sonntag, 19. November, 10-11 Uhr: Siebenbürgen hautnah eleben – Studienreise der Heinrich Böll Stiftung.

TVR 2, Dienstag, 21. November, 13-13.30 Uhr: Oktoberfest in Kronstadt.

TVR Cultural, Mittwoch, 22. November, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Gurre-Lieder in der Europäischen Kulturhauptstadt Temeswar 2023; Theaterpremiere in Hermannstadt.

TVR 1, Donnerstag, 23. November, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Deutscher Kulturabend in Sathmar; Siegfried Thiel stellt vor; Kirchweih in Billed Sanktanna; Tobsdorfer Orgelweihe in Mediasch.