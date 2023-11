Für ein besseres Verständnis

Teile diesen Artikel

Streiflichter vom 33. Europäischen Volksgruppenkongress in Klagenfurt

Ausgabe Nr. 2842

In der ersten Novemberhälfte, am 7. und 8. November, fand in Klagenfurt am Wörthersee, in der Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Kärnten und Hermannstadts Partnerstadt, der XXXIII. Europäische Volksgruppenkongress statt. Delegationen aus Rumänien (Hermannstadt, Bistritz und Reschitza) und aus der Ukraine (Czernowitz) haben, genauso wie an den vergangenen Auflagen, teilgenommen. Veranstalter und für den Inhalt verantwortlich war das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 – Landesamtsdirektion / Bereich Volksgruppen, Menschenrechte und regionale Kooperationen. Der Tagungsort war das Konzerthaus Klagenfurt, im Mozartsaal, die Konferenzsprachen waren Deutsch, Slowenisch und Englisch, wobei man die Übersetzungen durch Kopfhörer verfolgen konnte.

Das Thema des Kongresses „Standpunkte – Erwartungen – Herausforderungen. Die Zukunft der Minderheiten und ihrer Sprachen aus der Perspektive der Jugend“ hat man gekonnt aktuell, aber auch zukunftsorientiert ausgewählt und es hat, neben den Auslandsgästen, zahlreiche lokale Interessenten, besonders Jugendliche aus verschiedenen Schuleinrichtungen Kärntens angezogen. Natürlich waren Vertreter der Landesregierung, Politiker, am Thema Interessierte, Pressevertreter und weitere im Saal anwesend. Die Moderation besorgten diesmal Mag. Peter Karpf, Dr. Wolfgang Platzer und Mag. Dr. Mirjam Polzer-Srienz vonseiten der Organisatoren. Begrüßungsworte sprach der Landesamtsdirektorstellvertreter DDr. Markus Matschek, während die feierliche Eröffnung des Kongresses durch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und durch die Justizministerin Sloweniens, Dr. Dominika Švarc Pipan, erfolgte.

Es gab einen Vortrag von MMag. Johan Häggman zum Thema „Was die EU für die Minderheiten tut und machen könnte. Der Minderheitenschutz auf europäischer Ebene” und zwei Panels unter den Mottos „Die Zukunft der Minderheiten in Europa: Fallbeispiele“ und „Kärnten/Koroška 2050 – Die Zukunft der Kärntner Slowenen“ in deutscher, slowenischer und englischer Sprache, die den ganzen Vormittag des 8. Novembers ausfüllten.

Aus Rumänien war als Referentin am Podium die Studentin Maria Junesch aus Hermannstadt, die in Temeswar studiert, eingeladen, die die Jugend der Rumäniendeutschen bestens vertrat. Ihr Vortrag und ihre Stellungnahmen wurden sehr gut angenommen.

Dabei war auch Sebastian Arion, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien e. V. (ADJ).

Wie in den vergangenen Jahren gab es auch in diesem Jahr ein Rahmenprogramm als Teil des Volksgruppenkongresses. Am Abend des 7. Novembers nahmen die Delegationen im Mozartsaal des Klagenfurter Konzerthauses an einem interessanten Podiumsgespräch zum Thema „Die Welt von Morgen. Geborgte Zukunft – Besorgte Zukunft. Allgemeine Zukunftsfragen der Jugend“ teil. Unter der Leitung der Politologin FH-Prof. MMag. Dr. Kathrin Stainer-Hämmerle (FH Kärnten) diskutierten Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Mag. (FH) Ingrid Brodnig (Journalistin & Social Media Expertin), Paula Dorten (Klimaaktivistin) und Anna Trattnig (Landesschulsprecherin AHS Kärnten).

Für die Delegation aus dem Banater Bergland bestehend aus dem DFBB-Vorsitzenden Erwin Josef Țigla und seinem Stellvertreter und Jugendreferenten Dr. Ing. Christian Paul Chioncel war es eine Freude, zwei Vertreter verbündeter Vereine von deutschen Minderheiten Ost- und Südosteuropas zu begegnen: Veronika Haring, Obfrau des Kulturvereins deutschsprachiger Frauen „Brücken“ aus Marburg an der Drau/Maribor, Slowenien, und Inge Wittal, Obfrau des österreichisch-deutschen Kulturvereins in Czernowitz, Ukraine.

Eine Begegnungsfreude war auch die mit der Neumarkter / Feldbacher Europäerin Christa Hofmeister aus der Steiermark. Nicht zuletzt war es eine Freude, auch mit dem Träger des „Alexander Tietz“-Preises für das Jahr 2014, Mag. Udo Peter Puschnig, und mit Werner Platzer, BA, beide aktive Freunde in Klagenfurt am Wörthersee, uns zu begegnen. Es wurden Meinungen und gemeinsame Zukunftspläne ausgetauscht.

Interessant, lehrreich, mit vielen guten anwendbaren Ideen und Vorschlägen für ein besseres Verständnis für die Jugend, so könnte man die Bilanz des Volksgruppenkongresses 2023 charakterisieren. Erwin Josef ȚIGLA