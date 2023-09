Ein Rockorchester aus Gitarren

Teile diesen Artikel

Streiflichter von der 9. Auflage des Guitar Meeting-Festivals in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2834

Beim Gitarrenfest für Klein und Groß, Guitar Meeting genannt, trafen sich am vergangenen Wochenende 9. Mal Gitarrenbegeisterte in Hermannstadt. Das dreitägige Gitarrenfestival war für viele Gitarristen eine wohl seltene Chance. Zusammen mit bekannten Bands hatten sie die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren. Auch viele Kinder waren unter den Teilnehmenden, mit Gitarren, die fast so groß waren, wie sie selbst.

Gitarrenenthusiasten aus ganz Rumänien strömten am Wochenende des 15. bis 17. September auf das Gelände des Astra-Freilichtmuseums. Über 750 Leute begleiteten die Bands sogar auf ihren eigenen Instrumenten. Andere sahen nur zu und genossen das Orchester aus Gitarren. Unter dem Hashtag #GuitarMeeting posteten viele Besucher Fotos und Videos von dem Fest in den Sozialen Medien.

Auf dem Gelände befanden sich neben den verschiedenen Bühnen auch Stände, die Fanartikel, Getränke und Essen anboten. Die meisten Leute sammelten sich jedoch bei der Hauptbühne am See, wo groß die Liedtexte mit den Akkorden auf einer großen Leinwand zum Singen und Mitspielen zu sehen waren. Es wurde ein buntes Programm von Folk- und Rockmusik geboten, bei dem lokale und nationale Bands wie Young Revolution, Revolter, Crocodile Paradox und weitere auftraten.

Nach ihren Auftritten nahmen sich die Musiker auch Zeit, um mit ihren Fans zu sprechen und deren Instrumente zu signieren. Der als Leadsänger von ,,Vama Veche“ bekannt gewordene Musiker, Autor und Influencer Tudor Chirilă zeigte sich besonders begeistert: ,,Uns wogte eine entfesselte Energie entgegen. Schon seit langem haben wir keinen derartig begeisterten Empfang erlebt. Wir durften etwas viel zu Schönes erleben!“

Als eines der führenden Musikfestivals ist das Guitar Meeting bekannt und dementsprechend auch beliebt. Vor allem für junge Musizierende ist ein solches Event sicherlich eine wunderbare Motivation, ihre Idole so nah zu erleben und sogar zusammen mit ihnen spielen zu können.

Auch auf dem Huetplatz, dem Kleinen und dem Großen Ring in Hermannstadt traten die aus 30 Städten angereisten Gitarristen auf.

Organisiert wurde das Festival vom Hermannstädter Kulturverein PLAY und dem Astra-Museum, die die Veranstaltung mithilfe von Sponsoren und anderen Unterstützern möglich machen konnten. Auch in anderen Städten Rumäniens fand das Festival bereits statt.

Carolin GRAW