Fahrradweg am Zibinsufer eröffnet

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2828

Der neue Fahrradweg entlang des Zibinsufers wurde am Freitag, dem 4. August, offiziell im Beisein der Bürgermeisterin Astrid Fodor und der Vizebürgermeisterin Corina Bokor eröffnet. Es handelt sich um eine 3,6 km lange doppelspurige Fahrbahn, die in der Maramureșului-Straße beginnt und bis Hammersdorf geht. Der neue Fahrradweg verbindet die schon existenten Radwege zwischen Ștrand-Viertel und Erlenpark und jenen Radweg in Hammersdorf auf der Podului-Straße, der das östliche Industriegebiet erreicht. Die Übergänge von einem Zibinsufer zum anderen sind durch eine gerade Brücke und einen kreisförmigen Weg im Bereich der Viitorului-Straße gesichert. Entlang des Radwegs sind neue Grünflächen entstanden, 430 Bäume, über 500 Sträucher und 1.500 Stauden wurden gepflanzt, sowie eine 10.000 qm große Grünfläche mit Gras und Wiesenpflanzen wurde an den Ufern eingerichtet. Entlang der Strecke gibt es mehrere „Sibiu Bike Stationen“ zum Ausleihen von Bizikeln, Rastplätze mit Bänken, darunter einige mit Solarzellen und drahtlosen Ladegeräten für Handys, sowie Fahrradstellplätze. Näheres unter https://spadpp.sibiu.ro/biciclete/piste Foto: Presseamt der Stadt