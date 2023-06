Von Hermannstadt nach Japan

Gespräch mit Alexandru Ujupan vom Carpathian Travel Center

Alexandru Ujupan ist vielen Hermannstädtern als deutschsprachiger Reiseleiter bekannt. Der aus Tartlau/Prejmer stammende Fremdenführer und Geschichtelehrer ist seit 16 Jahren Leiter der Tourismusagentur „Carpathian Travel Center“ mit Sitz in Hermannstadt. Was er in der Tourismusbranche erlebt hat, was seine Agentur Neues zu bieten hat und wie Hermannstadt attraktiver für Touristen werden kann, darüber sprach Alexandru Ujupan mit der HZ-Redakteurin Cynthia P i n t e r:

Seit wann gibt es die Agentur „Carpathian Travel Center“ und womit beschäftigt sie sich?

Gegründet wurde die Agentur im Januar 2007, pünktlich zu Beginn des Kulturhauptstadtjahres. Den Sitz hatten wir allerdings in Kronstadt, von dort aus wurden auch die Tagesausflüge organisiert, erst 2012 zogen wir nach Hermannstadt, als mein Kronstädter Geschäftspartner abgesprungen ist. Die Büros blieben jedoch weitere fünf Jahre in Kronstadt.

Am Anfang haben wir nur „Incoming“ gemacht, d. h. ausländische Touristen nach Rumänien gebracht. Die meisten wollten damals nach Hermannstadt, weil sie die Europäische Kulturhauptstadt erleben wollten. Apropos Kulturhauptstadt: Solche Tagesausflüge machen wir dieses Jahr übrigens nach Temeswar, die Europäische Kulturhauptstadt 2023.

2009 kamen auch schon Anfragen für „Outgoing“, das heißt Rumänen wollten ins Ausland reisen. So haben wir jemanden für diese Abteilung angestellt und in unser Angebot aufgenommen. 2012 hatten wir dann schon vier Abteilungen: „Incoming“, „Outgoing“, „Events“ – das heißt das Organisieren der Logistik für Konferenzen – und „Ticketing“ – also Flugkartenverkauf.

Diese Abteilungen gibt es auch heute noch?

Ja, bloß die Proportionen haben sich geändert, wegen der Corona-Pandemie. Damals war die Anfrage im Bereich „Incoming“ allgemein stark gefallen, während das Interesse der Rumänen, die in Rumänien reisen wollten, gestiegen ist. Dieses Jahr haben wir sehr viele Anfragen für Auslandsreisen, deswegen beschäftigen wir da auch drei Kolleginnen, die Kunden betreuen.

Bietet ihr auch Rundreisen an?

Rundreisen bieten wir für Gruppen, die Rumänien sehen wollen, seit 2009 an. Für Individualtouristen haben wir seit 2012 Selbstfahrerreisen, wo die Leute von uns die ganze Logistik vor Ort organisiert bekommen, inklusive Mietauto und Unterkunft und sie alleine reisen können.

Seit 2018 besuchen auch Touristen aus Asien unser Land. Seitdem pflege ich eine enge Partnerschaft mit japanischen Agenturen, die dazu führte, dass wir heuer zum ersten Mal Rundreisen für Rumänen nach Japan organisiert haben. Das war im Mai.

Andere Rundreisen ins Ausland, die wir selber führen, bieten wir nach Griechenland und Albanien, in die Türkei, nach Ägypten, Vietnam und Thailand mit Singapur an. Und ein neues Reiseziel, das wir gerade versuchen, für Mitte Oktober zu organisieren, ist eine Rundreise nach Aserbaidschan.

Welches Reiseziel im In- und im Ausland würdest Du den Hermannstädtern empfehlen?

Hier in der Nähe von Hermannstadt würde ich als Wanderung die Via Transilvanica empfehlen. Die Terra Saxonum geht zum Beispiel von Schäßburg nach Großkopisch, die Strecke ist wunderschön uns sehr gut beschildert, mit vielen Rastplätzen und Unterkünften ausgestattet.

Der Buleasee in den Fogarascher Bergen ist ein zweites Ausflugsziel, das mir am Herzen liegt und dafür bieten wir auch den „Bulea-Bus“ an, der täglich in der Früh aus Hermannstadt losfährt und am Abend wieder zurückkommt.

Eine weitere schöne Reisetour ist die nach Schäßburg, Birthälm und Malmkrog. 2019 hatten wir sie jeden zweiten Tag durchgeführt, nach der Corona-Zeit gab es aber keine Anfragen mehr dafür. Letztes Jahr haben wir diese Tour nur zwei Mal gemacht, dafür aber die Törzburg- und Kronstadt-Tour täglich.

Als Auslandsreiseziel mit Abflug aus Hermannstadt würde ich Tunesien vorschlagen, das man von Juni bis Oktober buchen kann. Es ist ein neues Reiseziel direkt aus Hermannstadt und sehr schön. Eine Reise nach Ägypten ist auch interessant, weil man das ganze Jahr über buchen kann.

Und als Rundreise würde ich Japan empfehlen.

War diese Rundreise im Mai die erste nach Japan?

Ja, der Flug ging aber aus Bukarest. Eigentlich sollten wir aus Hermannstadt fliegen, aber die Flugpreise wurden so stark erhöht, dass wir eine Alternative suchen mussten. Alleine war ich schon mehrmals in Japan, wir hatten sogar eine japanische Kollegin hier in der Agentur bis 2020. Aber mit einer Gruppe waren ich als Gruppenleiter und die japanische Kollegin als Reiseleiterin zum ersten Mal dabei.

Wann findet die nächste Reise nach Japan statt?

Ab dem 27. Oktober 2023. Man fliegt 14 Stunden, 12 Stunden mit Turkish Airlines, denn die dürfen über Russland fliegen, was kürzer ist. Dann haben wir noch Mitte und Ende November je eine Rundreise geplant. Wir sind die einzige Agentur in Hermannstadt, die Japan als Rundreise anbietet.

Auf welchen Tourismusmessen seid ihr im Laufe der Zeit dabei gewesen?

Wir sind jedes Jahr auf verschiedenen Tourismusmessen, wo wir mit einem Stand mit unseren Agenturangeboten für Rumänien im Ausland werben. Dieses Jahr waren wir in Stuttgart auf der „CMT Urlaubs-Messe“, es gab vier Agenturen aus Rumänien, davon waren drei aus Hermannstadt. Für Hermannstadt ist Stuttgart eine der interessantesten Messen, weil es dort viele Siebenbürger Sachsen gibt, zweitens hatten wir eine gute Flugverbindung – hoffentlich gibt es sie bald wieder. Außerdem gibt es auf der Messe auch viele interessierte Reisende aus Baden-Württemberg und dem Freistaat Bayern, aus der Schweiz und aus Luxemburg, die sowieso eine Beziehung zu Hermannstadt haben. Und Hermannstadt ist als Reiseziel sehr gefragt. In Berlin auf der „ITB“ waren wir auch mit einem Stand präsent. Die meisten Tourismusmessen sind aber im Herbst.

Welches war der teuerste Urlaub, den jemand bei euch gebucht hat?

38.000 Euro hat eine Familie bezahlt, die für zehn Tage eine Insel in den Malediven gebucht hat. Das waren zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und es war sogar billig, denn sie sind am 1. Januar geflogen, sonst hätte es um die 50.000 Euro gekostet.

Welche Kundenwünsche waren bisher am schwersten zu erfüllen?

Jeder hat besondere Wünsche. Wir haben auf unserer Webseite https://www.reisen-rumaenien.com/de/ ja viele Vorschläge für Reisen in Rumänien. Insgesamt sind das 89 Touren. Von diesen 89 Touren, die es in allen Formen gibt, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus, sogar mit dem Pferd, wurden glaube ich in den 20 Jahren, seitdem es die Agentur gibt, nur vier Reisen so gebucht, wie wir sie vorgeschlagen haben. Also ohne Extrawünsche. Ansonsten hat jeder Sonderwünsche.

Aber die größte Herausforderung hatte ich einmal mit einer Gruppe aus den Vereinigten Staaten von Amerika erlebt. Ich musste sie auf dem Bukarester Flughafen abholen und sie sind aber in Budapest gelandet. Weil es für sie dasselbe war, Budapest und Bukarest. Wir hatten uns eine halbe Stunde gesucht, bis ich mir Rechenschaft gegeben habe, wo sie sind. Also musste ich diesen 30 US-Amerikanern ein Hotel in Budapest buchen und einen Transport nach Rumänien organisieren. Das war schon eine Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist die Organisation des Enduro-Wettkampfes Red Bull Romaniacs. Unsere Agentur ist nämlich für die Unterbringung der Fahrer zuständig.

Welche ist die beliebteste Rundreise? Was buchen die Leute am meisten?

„Erlebnisse in Transsilvanien“ mit Abfahrt aus Bukarest im Inland. Im Ausland, je nach Saison, im Herbst und Winter sind Budapest und Wien für Shopping und im Sommer Albanien und Kroatien die beliebtesten Rundreise-Ziele.

Welches ist das beliebteste Charter-Reiseziel der Hermannstädter?

Nummer 1 dieses Jahr ist Ägypten, Nummer 2 ist Türkei, Nummer 3 Griechenland – nicht mehr Bulgarien wie bisher. Bis 2021 lag Bulgarien immer an erster oder zweiter Stelle. Und für Griechenland hängt es immer davon ab, welche Flugziele aus Hermannstadt angeboten werden. Heuer gibt es Kreta und Skiathos aus Hermannstadt. Pro Woche haben wir vier Flüge nach Antalya, zwei nach Hurghada, einen nach Skiathos, einen nach Kreta und einen nach Monastir.

Was ist Dein Lieblingsziel? Wohin würdest Du ein zweites Mal reisen?

Nach Thailand. Noch mal Chiang Mai bereisen, aber diesmal die Dörfer, einen Tag in Bangkok beim Königspalast „Wat Phra Kaeo“ verbringen, um mit dem Reiseleiter dort zu sprechen. Es gibt dieses Sprichwort im Rumänischen „Omul sfințește locul“. Mit diesem Reiseleiter nochmal zu sprechen, gäbe mir eine innere Ruhe. Als ich 2019 mit einer Gruppe da war, hat dieser Reiseleiter in einer halben Stunde das ganze Konzept des Buddhismus erklärt. Und dann gibt es noch ein Hotel auf der Insel Phuket, das ich unbedingt wieder zur Übernachtung buchen will.

Ist Hermannstadt eine freundliche Stadt für Touristen? Was könnte verbessert werden?

Hermannstadt ist eine freundliche Touristenstadt. Was man verbessern könnte, ist die Anzahl der Flüge. Wir bräuchten eine Fluggesellschaft, die als City Break Anbieter in Westeuropa bekannt ist. Das ist z. B. Ryanair. Nicht weil sie billig sind, aber Wizzair bringt die Rumänen in den Westen zur Arbeit. Ryanair bringt Touristen übers Wochenende aus dem Westen in den Osten. Seit Ryanair aus Hermannstadt weg ist, haben alle Agenturen 30 Prozent weniger Anfragen von Touristen aus dem Ausland in der Extrasaison bekommen. Aus Irland, England, Italien. Hermannstadt ist die perfekte City Break Destination und davon sollte profitiert werden.

Welche Zukunftspläne gibt es für die Agentur?

Eventplanung ist etwas, was wir weiter entwickeln möchten. Zum Beispiel haben wir bei der Organisation des Großen Sachsentreffens 2017 in Hermannstadt mitgeholfen, die Logistik gemacht, das heißt Übernachtungen der Gruppen und auch Reisen hier in Siebenbürgen der Gäste des Sachsentreffens. Das wollen wir auch nächstes Jahr wieder machen, wenn das Große Sachsentreffen 2024 auf dem Großen Ring stattfinden wird. Man muss nämlich alles schon im Vorfeld mit den Hotels und Restaurants verhandeln. Dazu bieten wir die Reise „Im Land deiner Großeltern und Eltern“ an. Das ist eigentlich die klassische Rundreise in Siebenbürgen. Das heißt drei Tage Sachsentreffen, danach geht es ins Harbachtal, nach Schäßburg, Birthälm und andere kleine Dörfer in Siebenbürgen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Carpathian Travel Center

Hermannstadt:

Büro 1

Großer Ring/Piața Mare Nr. 12

Büro 2

Str. Justiției Nr 6

E-Mail: alex@reisen-rumaenien.com

Telefon / Fax: +40269211344

Mobil: +40740843678

Für Reisen nach Rumänien:

https://www.reisen-rumaenien.com/de/

Für Reisen aus Rumänien:

http://www.vacanta-mea.eu