Schon Mitte März, genauer am 20. März, trafen die ersten Störche in Großau/Cristian, der ,,Hauptstadt der Störche“ in Rumänien ein und begannen fleißig an ihren Horsten zu ,,flicken“. Das Storchengeklapper lässt inzwischen die Bewohnerinnen und Bewohner kalt, nur Besucherinnen und Besucher sind mit Kameras unterwegs, um das schönste Bild von Meisterin und Meister Adebar – die sich übrigens von dem Straßenverkehrslärm nicht stören lassen – zu schießen. Foto: Beatrice UNGAR