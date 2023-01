Der feierliche Abschluss des Jubiläumsjahres

Ausgabe Nr. 2801



,,30 Jahre deutsch-rumänische Freundschaft und Partnerschaft in Europa” hat am 14. Dezember 2022 im Garten des Deutschen Konsulates in Hermannstadt stattgefunden. Die Gäste konnten bei dieser Gelegenheit das im Kontext des Jubiläumsjahres entstandene Street-Art-Gemälde auf einem Gebäude des Konsulats in Anwesenheit des Künstlers Claudiu Peța (links) betrachten. Konsulin Kerstin Ursula Jahn (rechts) stellte bei diesem Anlass auch den Hermannstädter Tierschutzvereien Animal Life, vertreten durch die Geschäftsführerin Andreea Roseti, vor und forderte die Gäste auf, dafür zu spenden. Die Feier fand bei warmen Getränken und Gulasch in winterlicher und rustikaler Atmosphäre im Konsulatsgarten statt. Foto: Sebastian MARCOVICI