Ausgabe Nr. 2787



Bei der traditionellen Sommernachtsparty im Hof des Teutsch-Hauses in Hermannstadt am Freitagabend, war die Teilnahme zahlreich und begeistert. DJ Dietrich und DJ Michael sorgten in gewohnter Weise nicht nur für schwungvolle Musik sondern auch für eine gute Stimmung. Auch als es kein Getränk und kein Leberkäsbrötchen mehr zu kaufen gab, feierten einige ihrer Fans immer noch fröhlich weiter. Foto: Dietrich GALTER