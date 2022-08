Loredana krönte das Folklorefestival

Die 47. Auflage der ,,Lieder der Berge“ hat stattgefunden

Die 47. Auflage des Folklorefestivals „Lieder der Berge“ (Cântecele Munților) hat vom 2. bis 8. August in Hermannstadt stattgefunden. Das Festival ist eines der ältesten in Hermannstadt und auch in Rumänien, das ununterbrochen stattgefunden hat und auch seinen Charakter nicht verloren hat: Im Rahmen des Festivals werden Musik, Tänze und Traditionen der verschiedenen Völker der Welt vorgestellt. Gewidmet war diese Auflage Mexiko, der Türkei, Serbien, Bulgarien und natürlich Rumänien. Organisiert wurde das Festival auch dieses Jahr vom Kreiszentrum für die Erhaltung der traditionellen Kultur „Cindrelul-Junii”. Finanziert wurde das Festival u. a. vom Hermannstädter Kreisrat und vom Hermannstädter Bürgermeisteramt.

In den letzten Jahren wurden – mit Ausnahme in der Pandemiezeit – Abende organisiert, die den teilnehmenden Ländern gewidmet waren und in deren Rahmen auch Gerichte aus den jeweiligen Ländern vorgestellt wurden. Dieses Jahr fielen diese Abende aus, bis auf den rumänischen Abend am ersten Tag, der das Festival auch eröffnete und der auf der Terrasse ,,Crama Boierului“ stattgefunden hat.

Im Astra-Freilichtmuseum im Jungen Wald, vor allem auf dem Dorfmarkt, fanden von Mittwoch bis Sonntag mehrere Tanzwerkstätten und Folkloreshows statt, so dass man die eingeladenen Ensembles und ihre Tänze auch näher kennenlernen konnte. Die Teilnahme an den Workshops war kostenlos und das Wetter spielte auch mit.

Die warmen Abende waren gemütlich auch für die Zuschauer, die an den letzten drei Tagen des Festivals den Shows auf dem Großen Ring beiwohnten.

Traditionell und schon seit mehreren Jahrzehnten ein Muss ist die Parade zum Auftakt des Festivals durch die Heltauergasse, die auch dieses Jahr viel Publikum anlockte.

Der Große Ring war auch jeden Abend voll, denn bei jeder Show traten andere Ensembles und andere Musiker auf, so dass man sich nicht langweilen konnte. Präsentiert wurden alle Shows von der TV-Moderatorin Iuliana Tudor.

Die Krönung des Festivals erfolgte allerdings am letzten Abend, als das Hermannstädter Ensemble Cindrelul-Junii in Zusammenarbeit mit der Pop-Sängerin Loredana eine einmalige Show anbot. Die Sängerin, die seit Jahren bekannt für ihre musikalischen Experimente ist – von Folklore bis Hip-Hop und „Manele-Musik“ hat sie verschiedene Kombinationen ausprobiert – hat diesmal das Publikum davon überzeugt, dass sie nicht nur eine sehr gute Sängerin ist, sondern auch eine ausgezeichnete Show-Frau. Zusammen mit den ,,Juni“ hat sie mehrere Musikarten präsentiert, natürlich auch passend die Kostüme gewechselt: von der rumänischen Volkstracht aus der Hermannstädter Gegend mit ihrem Schwarz-Weiß-Modell bis zum bunten Roma-Rock hat jedes Detail gestimmt.

Dabei hat Loredana nicht nur gesungen, sondern auch getanzt, und auch mit den Călușari Schritt gehalten – keine einfache Leistung. Das Publikum zollte begeistert Applaus.

Noch ist nicht genau festgelegt, wann das Festival im öffentlich-rechtlichen Sender TVR ausgestrahlt werden soll für alle, die dieses Jahr das Event verpasst haben oder die Shows wiedersehen wollen.

Die Sendung soll rechtzeitig angekündigt werden. Kleine Teile aus den Shows sind aber auf der Facebook-Seite des Hermannstädter Folkloreensembles „Cindrelul – Junii“ zu sehen und inzwischen auch auf YouTube – wenn nicht unbedingt in einer Topqualität, allerdings gut genug, dass man auf den Geschmack kommt und die Sendung von 2022 und die „Lieder der Berge“ mit der Nummer 48 nicht verpasst.

Ruxandra STĂNESCU