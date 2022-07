Finale mit Orchesterbegleitung

Streiflichter von der 26. Auflage des ,,Carl Filtsch“-Festivals in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2780

Die 26. Auflage des internationalen „Carl Filtsch“-Klavier- und Kompositionswettbewerbs-Festivals fand vom 14. bis 20. Juli im Thalia-Saal der Hermannstädter Staatsphilharmonie statt. 26 Kinder und Jugendliche aus aller Welt traten in den Kategorien A, B und C an und hofften, die Herzen der Jury zu erobern und je nach Kategorie und Platzierung ein Preisgeld zwischen 1200 und 3000 Euro sowie einige Sonderpreise zu gewinnen.

Nicht nur die Kompositionen des siebenbürgischen Wunderkindes Carl Filtsch standen im Mittelpunkt, sondern auch solche von Komponisten der Romantik.

So eröffnete das von Tiberiu Soare geleitete sinfonische Konzert mit dem Pianisten Matei Varga – Solist und aufsteigender Stern am Klavier aus Rumänien – den Wettbewerb am Donnerstag, den 14. Juli. Am nächsten Tag stellten sich bereits um 10 Uhr sieben Kandidaten für die Kategorie A vor. Diese Nachwuchsmusiker, die nach dem 27. März 2010 geboren wurden, ließen in ihren Kleidungen sowie ihrer Verhaltung keine Unvollkommenheit erkennen, was sich auch in ihrem Spiel bemerkbar machte. Manchmal ist es schwer zu erkennen, ob die Erwachsenen, die sie begleiten, ihre Eltern, ihre Lehrer, oder sogar beides sind. Teodor Maxim und Darius-Isaac Lungu teilten sich den zweiten Preis in dieser Kategorie, Sabin Ioan Patriche und Theodora-Maria Caloianu-Elian den dritten Preis. Der erste Preis wurde nicht vergeben. Darius-Isaac Lungu erhielt außerdem den „Walter Krafft“-Sonderpreis.

Am Abend des 14. Juli fand in dem Spiegelsaal des Hermannstädter Forums der erste musikalisch-literarische Salon „Carl Filtsch im Kontext seiner Zeit“ statt. Organisiert von Hermannstädter Schriftstellerin Dagmar Dusil, war es das Ziel, eine Geschichte in Musik – mit den Pianisten Oana und Boldizsár Csiky, Izabella Voropciuc und Darius Isaac Lungu – und in Worten – mit der Stimme von Lerida Bucholtzer – über die Geschichte des Carl Filtsch-Festivals zu bringen.

Am Samstag, den 16. Juli, traten sechs weitere Jugendliche an, die zwischen dem 27. Mai 2006 und dem 26. Mai 2010 geboren wurden. Dan Boancă und Pavel-Ștefan Patriche erhielten den zweiten Preis, während Robert-Valentin Bașcoveanu den dritten Preis gewonnen hat. Dan Boancă wurde außerdem mit dem „Carl Filtsch“-Preis für die beste Interpretation eines Stückes von Carl Filtsch ausgezeichnet. Carl Filtsch war nämlich auch Komponist.

Zurück zur Kategorie B. Hier erhielt Pavel-Ștefan Patriche dazu den ,,Walter Krafft“-Preis. In dieser Kategorie wurde ebenfalls kein erster Preis vergeben.

Am Sonntag, den 17. Juli, und Montag, den 18. Juli wurde der Wettbewerb mit der Kategorie C fortgesetzt, d. h. mit den 13 Teilnehmern, die zwischen dem 27. Mai 1991 und dem 26. Mai 2006 geboren wurden. Matei Varga, der auch Jurymitglied war, gab am Abend des 18. Juli erneut ein Konzert in der Philharmonie zum Gedenken an den Arzt Alexandru Leluțiu, der die Abteilung für Hämatologie am Hermannstädter Kreiskrankenhaus gegründet hatte. Alexandru Leluțius Familie reiste aus New York an, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Am Mittwoch, dem 20. Juli, fand das Finale der Kategorie C sowie die Preisträgergala des Wettbewerbs statt. Bei dem Finale im Vorfeld der Preisgala haben die drei Finalisten in Begleitung des sinfonischen Orchesters der Hermannstädter Staatsphilharmonie unter der Stabführung von Tiberiu Soare jeweils ein Klavierkonzert gespielt. Die internationale Jury kürte Rebecca-Antonia Cojan (Rumänien), die schon mehrmals an dem Carl Filtsch-Festival teilgenommen hat, zur Gewinnerin dieser Kategorie. Sie hatte das Klavierkonzert Nr. 1 in e-Moll op. 11 von Frederic Chopin in beeindruckender Weise gespielt. Der zweite Preis ging an Tsuzumi Namikawa (Deutschland), die ebenfalls dieses Konzert gespielt hat, der dritte an Orsovai Endre (Serbien), der das Klavierkonzert Nr. Es-Dur von Franz Liszt vortrug.

Der Jury gehörten der Pianist und Dozent Csiky Boldizsár aus Klausenburg als Vorsitzender und als Mitglieder Nadja Preissler, Managing Director an dem Münchener Musikseminar, der gefeierte Pianist Matei Varga aus New York, Gábor Eckhardt, Professor für Klavier an der Franz Liszt-Musikakademie in Budapest, der Dirigent Tiberiu Soare aus Bukarest, der Pianist Mihai Diaconescu aus Helsinki und der Dirigent und Manager der Hermannstädter Staatsphilharmonie Cristian Lupeș.

Clémence MICHELS

Die Preisträger der 26. Auflage

Kategorie A (bis 11 Jahre)

Interpretation:

Preis: wurde nicht vergeben Preis: Teodor Maxim (Rumänien)

Darius-Isaac Lungu (Rumänien)

Preis: Sabin Ioan Patriche (Rumänien)

Theodora-Maria Caloianu-Elian (Rumänien)

Walter Krafft-Sonderpreis: Darius-Isaac Lungu (Rumänien)

Kategorie B (11-15 Jahre)

Interpretation:

Preis: wurde nicht vergeben Preis: Dan Boancă (Rumänien)

Pavel-Ștefan Patriche (Rumänien)

Preis: Robert-Valentin Bașcoveanu (Rumänien)

Carl Filtsch-Sonderpreis: Dan Boancă (Rumänien)

Walter Krafft-Sonderpreis: Pavel-Ștefan Patriche (Rumänien)

Kategorie C (15-30 Jahre)

Interpretation:

Preis: Rebecca-Antonia Cojan (Rumänien) Preis: Tsuzumi Namikawa (Deutschland) Preis: Orsovai Endre (Serbien)

Carl Filtsch-Sonderpreis: Maya Purdue (Österreich)

Walter Krafft-Sonderpreis: Alexandru-Ștefan Plăcintă (Rumänien)

Ștefan Macovei (Rumänien)