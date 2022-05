Die 14. Auflage der ,,Begegnung auf dem Huetplatz“ in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2770

Unter dem Motto ,,Wir Hermannstädter heute“ findet von heute, den 20. Mai, bis Sonntag, den 22. Mai d. J. die ,,Begegnung auf dem Hueptplatz“ das Treffen der Hermannstädter von nah und fern statt, das seit 1994 und bis einschließlich 2018 alle zwei Jahre von der Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt (HDH) und dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) veranstaltet wurde und pandemiebedingt 2020 pausieren musste. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Im Folgenden bringen wir Auszüge aus dem Programm der 14. Auflage:

Heute, Freitag, den 20. Mai, gibt es im Forumshaus ab 15 Uhr einen Infostand (Programme und Abzeichen) und Stände der Handarbeitskreise, im Spiegelsaal findet um 16 Uhr die Eröffnungsveranstaltung statt und ab 19 Uhr hält Dr. Zeno-Karl Pinter den Vortrag ,,830 Jahre Hermannstadt“.

Morgen, Samstag, den 21. Mai, ab 9.30 Uhr findet das Maifest statt (mit Aufmarsch über den Kleinen und Großen Ring, durch Heltauergasse und Harteneckgasse bis zum Thalia–Parkplatz und Programm im Jungen Wald 11-14 Uhr). Ab 11 Uhr gibt es eine Führung mit Kilian Dörr durch die evangelische Stadtpfarrkirche und im Spiegelsaal Vorträge: 12.15 Uhr: Thomas Șindilariu: Die deutsche Minderheit in Rumänien; 17 Uhr: Dr. Gudrun-Liane Ittu: „Baron Samuel von Brukenthal – sein Leben, Werk und Erbe”. Um 15 Uhr spricht Schulleiterin Monika Hay in der Aula der Brukenthalschule zum Thema „Schule in Zeiten der Pandemie” und um 19 Uhr findet ein Konzert in der Stadtpfarrkirche statt.

Am Sonntag, dem 22. Mai, 10 Uhr, findet der Gottesdienst in der evangelischen Stadtpfarrkirche statt und im Anschluss die ,,Begegnung auf dem Huetplatz“ musikalisch untermalt von der „Neppendorfer Blaskapelle“, Dirigent Liviu Aspru.

Beatrice UNGAR