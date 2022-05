Nachrichten

Ausgabe Nr. 2771



500 Jahre Bergschule im Fokus

Schäßburg. – Unter dem Motto ,,500 Jahre Bergschule Schäßburg“ stehen in diesem Jahr die Deutschen Kulturtage in Schäßburg, die vom 27. bis 29. Mai von dem Zentrumsforum Schäßburg des DFDR veranstaltet werden. Zum Auftakt hält heute, 18 Uhr, im Rathaussaal, Dr. Karl Scheerer einen Vortrag zum Thema ,,Die Schäßburger Bergschule und ihre Ausstrahlung auf das siebenbürgische Geistesleben“ und um 20 Uhr wird im Haus mit dem Hirschgeweih die Ausstellung ,,Die Bergschule als Mittelpunkt der Stadt“ eröffnet. Morgen, 10 Uhr, findet der Festgottesdienst mit Wiedereinweihung der Klosterkirche mit Bischof Reinhart Guib statt. Im Rathaussaal folgen ab 16 Uhr ein Vortrag von Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli (,,Einfach gehen… Bleibende Spuren aus der Zeit an der Bergschule“), eine Buchvorstellung mit Lesung von Mariana Gorczyca, ein Vortrag von Claudiu Pop (,,Die Bergschule im Kommunismus“) und eine Filmvorführung (,,Die Schulen der Siebenbürger Sachsen“). Sonntag nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr in der Klosterkirche stattfindet, wird eine Gedenktafel für Josef Haltrich enthüllt und ab 15 Uhr gibt es einen Aufmarsch und eine Tanzaufführung der Trachtengruppen auf dem Burgplatz. Nähere Auskünfte zum Programm unter 0265-77.22.34. (BU)

Lesung mit Eginald Schlattner

Hermannstadt. – Eine Buchvorstellung mit Lesung des Schriftstellers Eginald Schlattner findet heute, 17 Uhr, im Hermannstädter Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften (Schewisgasse/Bd. Victoriei 40) statt. Es moderiert der Leiter des Institutes, Prof. Dr. Rudolf Gräf. Nach einem Grußwort des Verlegers Traian Pop stellen Dr. Gabriella-Nóra Tarr das Buch „Drachenköpfe” und Dr. Andreea Dumitru-Iacob „Schattenspiele toter Mädchen” vor. Im Anschluss liest Eginald Schlattner aus seinem unveröffentlichten Roman „Brunnentor”. (RS)

Zum ersten Mal bilaterale Preise

Bukarest. – Die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer (AHK) wird zum ersten Mal die Preise der deutsch-rumänischen Wirtschaft vergeben und zwar im Rahmen der Gala „20 Jahre AHK in Rumänien“ am 1. September 2022 im Parlamentspalast in Bukarest. Vergeben werden die Preise in den vier Kategorien Business Excellence, Our Employees-Our Success, Responsibility for the Future sowie Innovation and new technologies. Das Ziel ist, Unternehmen auszuzeichnen und zu fördern im gegenwärtigen wirtschaftlichen Kontext. Unternehmen mit rumänischem oder/und deutschem Kapital, die sich aktiv an den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen beteiligen und bemerkenswerte Initiativen, Projekte oder Ergebnisse haben, können sich bis zum 24. Juni 2022 anmelden. Nähere Informationen unter www.ahkawards.ro.

Seit 2006 ist Deutschland der wichtigste Handelspartner Rumäniens. 2021 belief sich der Handel zwischen den beiden Ländern auf über 35 Milliarden Euro, was ein Wachstum von über 12 Prozent gegenüber 2020 ist. Für die AHK steht das Jubiläumsjahr 2022 unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit, ein Thema zu dem eine Reihe von Veranstaltungen organisiert werden. Man möchte „grüne” Projekte initiieren und den Dialog zwischen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft fördern. (WF)

Street Food Market

Hermannstadt. – „Sibiutiful – Street Food Market” findet vom 25. bis 29. Mai am Großen Ring statt. Straßenessen und Konzerte u. a. mit Lucia, Ana Coman, Mono Jacks und Grimus wurden bereits angekündingt. Das genaue Programm soll auch demnächst veröffentlicht werden, unter www.facebook.com/sibiutifulstreetfoodmarket. (RS)

Este-Filmfestival

Hermannstadt. – Die 6. Auflage des Este- Filmfestivals findet vom 25. bis 29. Mai in Hermannstadt statt. Gezeigt werden die Filme im Gong-Theater, im „Ion Besoiu”-Kulturzentrum und im Innenhof des Geschichtsmuseums (Casa Altemberger). Kartenvorverkauf (20 Lei, für Kinderfilme 12 Lei) unter https://eventbook.ro/festival/este-film-festival-sibiu. Das Programm ist unter https://www.estefilm.ro zu finden. (RS)

Benefiz-Rockfestival

Hermannstadt. – Das Benefiz-Rockfestival „Sasha’s Bike Shop” findet vom Freitag, dem 27. Mai, 13 Uhr bis Sonntag, dem 30. Mai, 19 Uhr in Lotrioara, Boița statt. Es treten auf Kempes, Masterpiece Romania Tribut Metallica, Altar, Monday Shadows, Onenightstand, Revolver, Transylvanian Frost, Still Crazy und Dinamic. Der Erlös dient dem Aufenthalt in dem Sommercamp in Lotrioara der Kinder, die an Epidermolysis bullosa (EB) leiden. In Rumänien leiden 79 Kinder unter dieser seltenen genetisch bedingten Hautkrankheit.

Kartenverkauf unter www.ambilet.ro/tc-events/sasha-bike-shop-festival-2022. Eine Karte kostet 30 Lei, ein Festival-Abo 70 Lei. (RS)

Schreibwettbewerb

Hermannstadt. – Schüler und Schülerinnen der Brukenthalschule (X.-XII. Klasse) sind aufgefordert, an dem Schreibwettbewerb „Hannes Elischer” mitzumachen, zum Thema „Gib Frieden eine Chance“. Einsendeschluss ist der 30. Mai. Die Texte sind an die Hermannstädter Zeitung (redaktion@her mannstaedter.ro, Str. Tipografilor Nr. 12, 550164 Sibiu) zu schicken. (RS)

Vunk im Oldies Pub

Hermannstadt. – Die Pop-Rock-Band Vunk konzertiert am 3. Juni, ab 20 Uhr im Oldies Pub. Kartenverkauf (im Vorverkauf 79 Lei) unter bilete.sublime.ro/bilete-vunk-sibiu-75441. (RS)

Benefizmarathon

Hermannstadt. – Am nächsten Wochenende findet die 11. Auflage des Internationalen Benefizmarathons statt. Die Wettläufe der Erwachsenen finden am 4. Juni in Hermannstadt und Umgebung statt, die der Kinder am 5. Juni, am Großen Ring. Für die Wettläufe am 4. Juni sind bis gegen Mittag mehrere Straßen im Zentrum Hermannstadts für den Kfz-Verkehr gesperrt, die genauen Straßen und Uhrzeiten werden nächste Woche veröffentlicht. Organisiert wird der größte Benefizlauf in Rumänien von der Gemeinschaftsstiftung Hermannstadt (Fundația Comunitară Sibiu).

Für die Wettläufe kann man sich nicht mehr einschreiben, allerdings kann man die verschiedenen eingeschriebenen Läufer und die Projekte, für welche sie laufen, unterstützen. Dieses Jahr werden rund 4.700 Kinder und Erwachsene für 34 Projekte laufen. Näheres unter https://maratonsibiu.ro. (RS)

Sprühen gegen Zecken

Hermannstadt. – Gegen Zecken und Mücken soll zwischen dem 26. und 31. Mai auf den öffentlichen Gebieten der Stadt gesprüht werden, meldet das Hermannstädter Bürgermeisteramt. Die verwendeten Substanzen Cymina Ultra und Deltatim Plus sind vom Gesundheitsministerium zugelassen und stellen keine Gefahr für die Bevölkerung dar, allergings wird Personen mit Atemwegs- oder Herzproblemen sowie Kindern empfohlen, den direkten Bereich der Sprühgeräte zu meiden. Bei Regenwetter wird die Aktion verschoben. (RS)

Sommerschule

Klausenburg. – Die Gutenberg Sommerschule für Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten aus Rumänien und Südosteuropa findet zwischen dem 18. und 24. Juli in Klausenburg/Cluj-Napoca statt. Während der Woche werden Workshops zu verschiedenen Themen angeboten. Die Kosten für Teilnehmende aus Rumänien belaufen sich auf 600 Lei. Für jene aus dem Ausland sind es 100 Euro. Freiwillige bezahlen 515 Lei. Interessierte können sich bis am 1. Juni auf der Website des Gutenbergvereins unter https://gutenberg.ro bewerben. (CH)

Erste Organentnahme

Hermannstadt. – Die erste Organentnahme in den letzten drei Jahren im Hermannstädter Kreiskrankenhaus wurde in der Nacht vom 23. zum 24. Mai durchgeführt.Der 53-jährige Patient wurde am 19. Mai mit einem akuten Schädel-Hirn-Trauma im tiefen Koma eingewiesen, nachdem er im Erlenpark mit einem elektrischen Roller gestürzt war. Am 23. Mai wurde er für hirntot erklärt, die Familie war mit der Organspende einverstanden. (RS)

FITS-Karten zum Verkauf

Hermannstadt. – Für die 29. Auflage des Internationalen Hermannstädter Theaterfestivals, das unter dem Motto ,,Finde Schönheit“ steht, wurden 30.000 Karten zum Verkauf gestellt, 116 für Stücke offline und 37 für Stücke online. Insgesamt sollen von 24. Juni bis 3. Juli mehr als 170 Events stattfinden, ein Teil davon kostenlos. Näheres zu Programm und Kartenvorverkauf unter www.sibfest.ro. (RS)

Tradition als Trend?

Hermannstadt. – Der BdV Landesverband Hessen e.V. lädt vom 15.-17. Juli zur Kulturtagung mit Medienwerkstatt ins Wilhelm-Kempf-Haus nach Wiesbaden ein, zum Thema „Tradition als Trend? Brauchtum zwischen Vergessen, Kritik und Kommerz”. Im Fokus stehen Traditionen und Bräuche der Deutschen aus dem östlichen Europa.

Die Tagung richtet sich vor allem an junge Erwachsene, Vertreterinnen und Vertreter von Jugendorganisationen der Vertriebenen- und Spätaussiedlerverbände, Studierende sowie Doktorandinnen und Doktoranden der Geisteswissenschaften, die (Ur-)Enkelgeneration der Vertriebenen sowie künstlerisch Interessierte.

Anmeldung bis 10. Juni, unter kulturreferat@bdv-hessen.de, Tel.: +49(0)611 36 019-18. Die Tagungspauschale inkl. Programm, Übernachtung und Verpflegung beträgt 90 Euro pro Person.

Alltagsgeschichte in Fotos

Hermannstadt. – Die vom Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt in Zusammenarbeit mit dem IKGS – Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (München) organisierte Wanderausstellung zum Alltag der Siebenbürger Sachsen im vorigen Jahrhundert ist zurzeit (bis einschließlich 3. Oktober 2022) im Hof des „Friedrich-Teutsch“-Begegnungs- und Kulturzentrums zu sehen.

Kurator der reichhaltigen, sehr anschaulichen Ausstellung ist der Klausenburger Historiker Dr. Corneliu Pintilescu, dem verschiedene öffentliche und private Fotosammlungen als Vorlage dienten. Die Öffnungszeiten sind dieselben wie die des Erasmus-Büchercafés und zwar Montag-Freitag 9-19 Uhr, Samstag 10-19 Uhr, Sonntag/Feiertag 11:30-18 Uhr. (GR)

Münchner Chor zu Gast

Hermannstadt. – Der MonteverdiChor München, unter der Leitung von Konrad von Abel, befindet sich vom 4. bis 12. Juni auf Konzertreise in Siebenbürgen. Programm: Samstag, 4. Juni, 19 Uhr: Evangelische Stadtpfarrkirche Hermannstadt; Sonntag, 5. Juni, 17 Uhr: Katholische Kathedrale Karlsburg; Montag, 6. Juni, 19 Uhr: Evangelisch-Lutherische Kirche Klausenburg; Dienstag, 7. Juni, 18.30 Uhr: Reformierte Kirche in der Burg in Neumarkt; Mittwoch, 8. Juni, 19 Uhr; Evangelische Margarethenkirche Mediasch; Donnerstag, 9. Juni, 17 Uhr; Evangelische Kirchenburg Birthälm; Freitag, 10. Juni, 19 Uhr: Bergkirche Schäßburg; Sonntag, 12. Juni, 14 Uhr: Schwarze Kirche Kronstadt. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 28. Mai, 17-18 Uhr/Sonntag, 29. Mai, 10-11 Uhr: Verleihung des Deutschen Sprachdiploms in Neumarkt/Moderner Fremdsprachenunterricht.

TVR 2, Dienstag, 31. Mai, 13.00-13.30 Uhr: Bücher & Bilder mit Dr. Markus Fischer.

TVR 1, Donnerstag, 2. Juni, 15-16.40 Uhr, AKZENTE: Weihe der Temeswarer Synagoge; 25 Jahre NIL-Theatergruppe; Nikolaus Lenau; Aktionsgruppe Banat 50.