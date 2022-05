Endlich wieder Kuratorentag

Ausgabe Nr. 2770



Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause trafen sich am 14. Mai 2022 rund 50 Kuratoren der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien wieder zu ihrem jährlichen Kuratorentag. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst mit Bischof Reinhart Guib gab es bei den Beratungen im Bischofshaus Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Berichten aus den Gemeinden. Die Tagung stand unter der Leitung von Landeskirchenkurator Prof. Friedrich Philippi. Unser Bild: Gruppenbild mit Bischof und Landeskirchenkurator vor dem Haupteingang der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt.

Foto: Privat