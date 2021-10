Frohe Worte, helle Klänge und viel Segen

Einsegnung von Cristina Arvay als Diakonin der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien

Ein außergewöhnliches Erntedankfest hat die evangelische Kirchengemeinde Mediasch mitsamt ihrer Online-Gemeinde am Sonntag, den 3. Oktober erlebt.

Nicht nur viele Früchte, Kürbisse, hohe Maisstangen, ein großer Laib Brot und allerlei Gemüse schmückten den Altarraum der Margarethenkirche – es kam auch eine ganz besondere Ernte zum Ausdruck. Cristina Arvay wurde nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Diakonatsvikariat als erste Diakonin der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien eingesegnet.

Ausgebildet als Gemeindepädagogin in der Schweiz und als Theologin am Hermannstädter Theologischen Institut der Lucian-Blaga-Universität ist die gebürtige Kronstädterin reich an Erfahrungen und Fähigkeiten und konnte diesen Tag somit auch als ein eigenes Erntedankfest feiern und sich freuen an dem, was im Laufe der Jahre gewachsen ist.

Die Festgemeinde hat sich mit ihr gefreut. Das einjährige Diakonatsvikariat hat Cristina Arvay in Mediasch absolviert, begleitet von Pfarrer Gerhard Servatius-Depner als Vikariatslehrer und von Pfarrerin Gunda Wittich in Bezug auf Religionspädagogik. Wie schon vor und während ihrer Vikariatszeit wird Cristina Arvay weiterhin als Referentin im Jugendwerk der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien arbeiten sowie als Religionslehrerin an der Charlotte-Dietrich-Schule in Hermannstadt.

Sowohl Vertreter des Jugendwerkes als auch der Schule nahmen am Festgottesdienst teil und auch Gäste aus Deutschland: Die Liedermacherin und Sängerin Steffi Neumann aus Esslingen, die den Nachmittag mit einem Konzert in der Kirche abrundete und Gäste aus der Partnergemeinde Höchstadt bei Erlangen, die wie Steffi Neumann ebenfalls den Gottesdienst mit Gitarre und Gesang bereicherten. Bischof Reinhart Guib, der sich freute, zu diesem Anlass in Mediasch zu sein, hielt die Predigt und nahm gemeinsam mit Pfarrer Gerhard Servatius-Depner und Pfarrer Wolfgang Arvay, dem Ehemann der Diakonin, die Einsegnung vor.

Das Video des Livestreams dieses Festgottesdienstes ist zu finden auf der Facebook-Seite ,,Evangelische Kirche Mediasch – Biserica Evang. Sf. Margareta“.

Angelika BEER