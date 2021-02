Online: 9. Studententagung

Auch die Theateraufführung war online zu sehen

Die 9. Auflage der Studententagung des Departements für Pädagogik und Didaktik in deutscher Sprache der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg hat Ende Januar online stattgefunden.

Rund 40 Studierende und alle Lehrer des Departements haben sich an den beiden Tagen der Tagung eingeschaltet. „Diese Tagung findet immer Ende Januar Anfang Februar statt”, erklärte die Direktorin, Dr. Mirona Stănescu, „da auch diese eine Art Evaluation ist.”

Die Studierenden haben Referate vorbereitet und präsentiert, jedes Studienjahr hatte einen unterschiedlichen Schwerpunkt: Geschichte der Pädagogik für das erste Studienjahr, Didaktik Deutsch für das zweite, Didaktik der Geografie für das dritte und Kultur und Zivilisation der Minderheiten in Rumänien die Masterstudierenden. Letztere haben zusätzlich auch Ergebnisse unterschiedlicher kleiner Forschungen präsentiert, die besonders spannend für alle Teilnehmer waren, und mit Büchern prämiert wurden.

Auch die Studierenden des 2. Studienjahres hatten eine Extraaufgabe, die dieses Jahr besonders herausfordernd war, eben weil sie diese online durchführen mussten: eine Theateraufführung zu präsentieren.

„Die Studierenden sind mit den Online-Kursen inzwischen vertraut, da war die Tagung ein Erfolg, auch wenn die Offline-Tagungen natürlich viel schöner sind, denn hier hat die Sozialisierung gefehlt. Die Tagung ist eine gute Chance, dass sich die Studierende aus allen Jahrgängen kennenlernen, dass ging jetzt leider nicht. Wir sind aber sehr zufrieden, und auch die Aufführung ist gut gelungen”, so die Direktorin, die hofft, dass die 10. Auflage wieder offline stattfindet. Die Kurse der „Babeş-Bolyai”-Universität finden weiterhin online statt.

R. S.