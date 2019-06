Konfirmation in der Johanniskirche

Ausgabe Nr.2627

12 Konfirmanden, sechs Mädchen und vier Jungen, wurden am Sonntag Exaudi im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Johanniskirche in die evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt aufgenommen: 1. Reihe (v. l. n. r.): Diana Castrino, Maria Junesch, Rafaella Pop, Kinka Schnäp, Ioana Oprisiu-Pop, Andreea Vonica, Isabella Jiurgiu-Krech, Theodora Paraschivescu; 2. Reihe (v. l. n.r.): Vikarin Astrid Hofmann, Nick Harro, Stefan Kramer, Robert Wagner, Robert Gyarmati, Stadtpfarrer Kilian Dörr.

Foto: Beatrice UNGAR