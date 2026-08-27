Gaudeamus-Buchmesse

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Ausgabe Nr. 2973



Zwischen Romanen, Kinderbüchern und Neuerscheinungen: Die „Gaudeamus Radio România“ Buchmesse verwandelte am vergangenen Wochenende, vom 20.-23. August, den Großen Ring in Hermannstadt in eine große Bücherwelt. In 15 Ausstellungspavillons präsentierten mehr als 40 Verlage, Buchhändler und Anbieter von Spielen und Lernmaterialien ihre Angebote. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit zum Stöbern und zum Jagen der Sonderangebote – auf der Suche nach dem nächsten Lieblingsbuch. Foto: Cynthia PINTER