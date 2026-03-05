In angenehmem Rahmen vernetzt

Teile diesen Artikel

Streiflichter vom zehnten Treffen junger Siebenbürger in Freck

Ausgabe Nr. 2949

Das 10. Treffen junger Siebenbürger fand am 28. Februar in der Orangerie der ehemaligen Brukenthalschen Sommerresidenz in Freck statt. Eingeladen hatte der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen (DJVS)junge Leute und Familien mit Kindern, um sich zu treffen, kennenzulernen, zu vernetzen und das in einem angenehmen Rahmen.

Über 100 Leute folgten der Einladung, darunter 24 Kinder, die am Nachmittag viel Spaß hatten bei den gebotenen Spielen im Garten, die von den Jugendreferenten Alexia Titu und Kevin Wagner organisiert wurden. Die Eltern tauschten sich währenddessen auf der Terrasse der Orangerie aus und machten neue Bekanntschaften. Nach dem Sonnenuntergang zogen alle in den Festsaal und genossen den Abend mit einem bunten Programm. Auf die Kinder wartete ein Mal- und Basteltisch und auf die Erwachsenen wie schon in anderen Jahren eine Projektpräsentation. In diesem Jahr wurde das Bier „176 trepte“ aus Schäßburg von Michaela Türk und ihrem Mann Dan Marton vorgestellt. Fehlen durfte natürlich auch nicht das zur Tradition gewordene Siebenbürgenquiz, bei dem in Gruppen tischweise gegeneinander gespielt wurde, und natürlich viel Musik und Tanz. Dieses Jahr mit DJ Heinrich, der Musik aus allen Richtungen bot und zusammen mit seiner Frau Ana Maria Schuster den ein oder anderen Tanz vorzeigte und zum Mitmachen einlud. Die beiden sind Rückkehrer, die vor zwei Jahren in Bistritz eine Tanzschule eröffnet haben. Die Stimmung war gut und ausgelassen und viel zu schnell ging der Abend zu Ende.

Für die Organisatoren erfreulich ist festzustellen, dass sich die Beharrlichkeit der letzten Jahre ausgezahlt hat und jetzt viele junge Familien den Weg zu der Veranstaltung finden und eine junge deutschsprachige Gemeinschaft in Siebenbürgen wächst, die sich vernetzt. Es waren Teilnehmer aus den Orten Hermannstadt, Michelsberg, Kerz, Kronstadt, Klausenburg, Bistritz, Schäßburg, Hetzeldorf, Tobsdorf, Reps, Galt, Deutsch-Weißkirch gekommen.

Andrea ROST