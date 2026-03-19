Frauen sind gut vernetzt

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Neuer Vorstand der Frauenarbeit der EKR gewählt

Ausgabe Nr. 2951

„Der Weltgebetstag bleibt eines unserer Anliegen, für das sich landeskirchenweit Menschen begeistern lassen. Auch die bewährten Werkstätten sind inzwischen zu ganzen Reihen angewachsen, wie Patchwork, Brotbacken, Seidenmalen, die neu hinzu gekommenen Nähkurse, dazu die Wandertage, die Fortbildungen. Und zu dem Bewährten kommen immer wieder punktuell neue, interessante Angebote dazu, so dass es manchmal keine freien Termine dafür gibt.” So umriss die Vorstandsvorsitzende Sunhild Galter die Schwerpunkte der Tätigkeit der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) bei der Vertreterinnenversammlung am Samstag im Bischofshaus in Hermannstadt.

In dem Bericht hieß es noch weiter: „Das Jahr 2025 war ein ereignisreiches Jahr für die Frauenarbeit. Denn in diesem Jahr gab es einiges zu feiern – 30 Jahre Frauenarbeit der EKR als Werk der Kirche und 50 Jahre WGT- Feiern in unserer Kirche. (…) Auch die nationale und internationale Vernetzung konnte durch die Teilnahme an WGT-Veranstaltungen, jenen des Ökumenischen Forums Christlicher Frauen in Europa, die Partnerschaften mit deutschen Landeskirchen, dem Gustav-Adolf-Werk, der Annemarie-Grosch-Stiftung u. a. verstärkt bzw. erweitert werden.”

Im Vorfeld des Berichtes hatten die aus allen Regionen der EKR angereisten Vertreterinnen die Jahresrechnung 2025 und den Haushaltsvoranschlag 2026 einstimmig angenommen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung musikalisch von der Mediascher Stadtkantorin Edith Toth und der Musikerin Therese Braisch. Den Gottesdienst gestalteten die Theologin Martina Zey und die Pfarrerinnen Bettina Kenst, Angelika Beer und Britta Seidner. Es gab auch einen Impulsvortrag, gefolgt von Gruppenarbeit. Den Vortrag hielt der Kronstädter Psychologiestudent Andrei Ciubotaru zum Thema Frauenrechte, anschließend sollten die Anwesenden in Gruppen diskutieren, wie diese Rechte innerhalb der Kirchengemeinden und deren Umfeld berücksichtigt werden.

Zum Abschluss fanden Vorstandswahlen statt. Wiedergewählt wurde Sunhild Galter, neu gewählt wurden Martina Zey, Dietlinde Köber und Angelika Beer. Drei Vorstandsmitglieder hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt – Christiane Lorenz, Bettina Kenst und Edith Toth -, zum Vorstand gehören noch die Ehrenvorsitzende Henriette Guib und als Vertreterin des Landeskonsistoriums Katharina Borsos, Gemeindekuratorin in Bistritz.

B. U.