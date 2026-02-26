Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2948



Neue Heimseelsorgerin im Dr. Carl Wolff-Altenheim ist seit Mitte Februar die 1982 in Hermannstadt geborene Pfarrerin Angelika Beer (rechts). Sie folgt Diakonin Petra Stöckmann-Kothen, die nach 30 Jahren in ihr Heimatland Deutschland zurückgekehrt ist. Die neue Heimseelsorgerin wurde am Samstag im Rahmen des Gottesdienstes im Dr. Carl Wolff-Altenheim durch Bischof Reinhart Guib (links) offiziell in ihr Amt eingeführt. Beer hatte sich im Herbst 2019, obwohl sie seit ihrem neunten Lebensjahr in Deutschland gelebt hatte, für ein Vikariat in der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien entschieden, im Gemeindeverband Neppendorf bei Dechant Pfarrer Dietrich Galter. Im April 2022 wurde sie in Malmkrog ordiniert und als Pfarrerin für die Kirchengemeinden Malmkrog, Rauthal, Lasseln und Sächsisch-Neudorf im Lassler Tal, Maldorf, Hohndorf und Großalisch an der Kleinen Kokel und Tekendorf und Moritzdorf in Nordsiebenbürgen im Schäßburger evangelischen Kirchenbezirk eingeführt. Foto: Beatrice UNGAR