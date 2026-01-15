Ratturm wird komplett saniert

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2942



Den Vertrag über die Ausführung der Arbeiten mit dem Zusammenschluss der Firmen Decorint SRL & Domino Construct Expert SRL hat Bürgermeisterin Astrid Fodor am 10. Dezember 2025 unterzeichnet. Die Gesamtkosten von 9,27 Millionen Lei werden aus nicht rückzahlbaren EU-Mitteln im Rahmen eines Programms der Entwicklungsregion Mitte bestritten. Besonders daran ist, dass der Ratturm zugänglicher werden soll: So wird der neue Handlauf an den Innentreppen im Braille-Alphabet eingravierte Informationen über diese Sehenswürdigkeit enthalten, ebenso die Fensterbretter. Desgleichen soll ein Audio-Guide erstellt werden und desgleichen ein virtueller 3D-Rundgang im Internet abrufbar sein.

Saniert werden sollen in den nächsten 24 Monaten sowohl der Außen- als auch der Innenbereich des Ratturms, die Turmuhr, die Fenstereinfassungen, der Bodenbelag u. a. Geplant ist auch die Erneuerung und Neugestaltung der Beleuchtung.

Der 40 Meter hohe und siebenstöckige Ratturm am Großen Ring in Hermannstadt blickt auf mehr als neun Jahrhunderte Geschichte zurück, Baubeginn war laut technischem Gutachten im 12. Jahrhundert.

Foto: Beatrice UNGAR