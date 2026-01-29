Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2944



Mit dem Păltiniș Arena Freestyle OPEN-Wettkampf am vergangenen Wochenende ging der Wettkampf-Reigen in der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne bei besten Schneeverhältnissen zügig weiter. Die 14. Auflage dieses wichtigen Events im Wintersport in Rumänien war den Skifahrern und Snowboardern gewidmet, die in dem Snowpark ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Der Parcours bestand aus 5 Plattformen, die für Jibs und Kicker ausgestattet sind. Die Zuschauer kamen auch auf ihre Rechnung. Insgesamt 40 Teilnehmende wurden gezählt. Die Besten waren: Ski Grooms: Patrick Buțiu (14 Jahre/Hermannstadt); Ski Rookies: Török Zalan (17/Klausenburg); Ski Männer: Pap Koppany (29/Miercurea Ciuc); Snowboard Mädchen – Rookies: Emöke Fejer (14/Miercurea Ciuc); Snowboard Frauen: Iulia Șerbu (18/Hermannstadt); Snowboard Jungen, grooms: Octavian Drăgoiu (13/Karlsburg); Snowboard Jungen, Rookies: Theodor Petre (14/Kronstadt); Snowboard Männer: Matyas Iszlay (25/Miercurea Ciuc). Weitere Informationen unter https://paltinisarena.ro/iarna/evenimente/sezon-2025-2026.html Foto: Tibi HILA