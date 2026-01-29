Erneut reguläre Leitung

Teile diesen Artikel

Raluca Teodorescu ist Managerin des Brukenthalmuseums

Ausgabe Nr. 2944

Das Brukenthalmuseum befindet sich seit dem 27. Januar 2026 erneut unter regulärem Management. Dr. Raluca Maria Teodorescu hat den Wettbewerb des Kulturministeriums für sich entschieden.

„Ich danke allen, die für ein korrektes und transparentes Berufungsverfahren eingestanden sind und versichere allen, dass die Tätigkeit des Nationalen Brukenthalmuseums weiterhin unter dem Stern der Professionalität, der Legalität und des öffentlichen Interesses stehen wird, so wie es einst auch von Samuel von Brukenthal gedacht war. Zunächst wird es um die Absicherung der institutionellen Stabilität gehen, um die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Museum und die Abrundung des Managementprojekts, damit es den tatsächlichen Bedürfnissen des Museums und seines Publikums entsprechen kann“ – soweit die erste Reaktion von Teodorescu nach Bekanntwerden des Wettbewerbsresultats.

Dr. Raluca Teodorescu hat 2010 an der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt mit einer Arbeit über Hügelgräberfelder in der späten Jungsteinzeit und Bronzezeit auf dem Gebiet Rumäniens promoviert und ist seit 2006 am Brukenthalmuseum tätig. Ehe sie sich am 6. Mai 2025 für die interimistische Leitung des Museums zur Verfügung stellte, leitete sie die Abteilung „Historisches Museum im Altemberger Haus“.

Seit der Rückgabe des Brukenthalmuseums 2005 an den rechtmäßigen Eigentümer, die Evangelische Kirchengemeinde A. B. in Hermannstadt, wird das Museum in einer paritätischen Partnerschaft von Kirche und Staat betrieben – diese Struktur hat Teodorescu stets als Chance gesehen. Unbekannt war bisher die Tatsache, dass Teodorescus mütterliche Vorfahren teils evangelisch waren und aus Seiden/Jidvei beziehungsweise Füssen/Feisa stammten.