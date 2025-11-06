Spendenübergabe im Kinderhospiz

Ausgabe Nr. 2935
Der Erlös des Wohltätigkeitsbasars zugunsten des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins in Hermannstadt, den das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt am 11. Oktober im eigenen Haus organisiert hatte, betrug rund 20.000 Lei. Unser Bild: Bei der Spendenübergabe am Freitag der Vorwoche (v. l. n. r) Annemarie Fazekas (Sozialhof Schellenberg), Anita Pavel (DFDH), Hildrun Schneider (DFDS), Heimleiterin Ortrun Rhein, Sigrun Kelp (Handarbeitskreis Kerz), Manuela Gerlach (Better Half Meeeting) und Renate Köber (Handarbeitskreis Neppendorf).
Foto: Beatrice UNGAR