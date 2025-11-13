Neuer AGDM-Sprecher

Ausgabe Nr. 2936
Benjamin Józsa (rechts), der Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien wurde zum Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten (AGDM) in der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) gewählt. Er löst Bernard Gaida (links), Präsident des Verbandes der deutschen Sozial Kulturellen Gesellschaften in Polen, in dieser Funktion ab. Die Wahl fand im Rahmen der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten am 7. November in Berlin statt. Foto: Privat