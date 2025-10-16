In Rohrbach und in Deutsch-Tekes

Teile diesen Artikel

Orgelausschuss der EKR unterwegs

Ausgabe Nr. 2932



Die zweite „Orgelsafari” des Orgelausschusses der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien im Jahre 2025 fand am 6. Oktober statt. In Rohrbach trafen wir uns mit dem verantwortlichen Pfarrer Johannes Klein und der Kantorin Christiane Neubert. Der Zustand der Orgel war wie erwartet nicht top (Bild oben). Marder und Holzwurm waren an der Arbeit. Keiner der Anwesenden hat die Orgel je gespielt oder gehört. Eine Möglichkeit, sie eines Tages wieder klingen zu lassen wäre, das Pfeifenwerk herauszunehmen und so einzupacken, zu lagern und zu schützen, dass keine Schädlinge mehr Zugriff haben.

In Deutsch-Tekes genossen wir neben einem feinen Mittagessen den Willen der wenigen Gemeindeglieder und der zuständigen Pfarrerin Christiane Schöll, daran zu arbeiten, die immer noch klingende, jedoch angeschlagene Orgel, wieder gesunden zu lassen. Wir versuchen nun zu helfen und gemeinsam einen Weg dafür zu bahnen: Wie ein Puzzle soll sie wieder zu einem wohlklingenden Ganzen gefügt werden. Wir sind zuversichtlich und freuen uns über den frischen Wind, der hoffentlich bald wieder durch die Deutsch-Tekeser Kirche wehen wird – in Form von reinem Orgelwohlklang. Das Papageienpärchen, links und recht in den Schnitzereien (Bild unten) wird sich freuen, mit einzustimmen.

Der Orgelausschuss diskutierte zusätzlich über weitere Orgeln, die in unserer Landeskirche Hilfe brauchen – einige sind für uns schon Bekannte, einige sind neu auf der Liste.

In der nächsten Sitzung im Frühling 2026 werden wir hoffentlich diesen und weiteren Sorgenkindern zu einer besseren Zukunft verhelfen können.

Weitere Bilder und Infos: Rohrbach: https://orgeldatei.evang.ro/organ/view/670, Deutsch-Tekes: https://orgeldatei.evang.ro/organ/view/1532