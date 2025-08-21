Jubiläum mit Singnachmittag

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2924



Die Stiftung für traditionelles Handwerk Großpold feierte am Sonntag, den 10. August, das zehnjährige Bestehen des Handwerksmuseums mit dem Namen „Bei meinen Nachbarn in Großpold“. Die Idee zum Museum vor zehn Jahren ist entstanden, als nach Deutschland ausgesiedelte Großpolder beim Besuch des Heimatortes viele alte Gegenstände verbrannten, um Ordnung in ihren Häusern zu schaffen. Die Initiatoren des Museums rund um Maria Mann wollten dieses kulturelle Erbe jedoch erhalten. „Es war und ist mir aber ein großes Anliegen geblieben, das, was unsere Eltern, Großeltern und Vorfahren geschaffen haben, wertzuschätzen, nicht zu vergessen und allen Interessierten einen kleinen Einblick in die Arbeit und das Leben von früher zu geben“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrem Team sorgte sie am Sonntag auch für das leibliche Wohl der zahlreich erschienenen Gäste. Den ganzen Nachmittag musizierten und sangen Jung und Alt noch gemeinsam, bevor es für Viele am Abend weiterging zum Ball in Großau. Text und Foto: Tobias JARITZ