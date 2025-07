,,Sie sind ein Teil von uns“

Teile diesen Artikel

Buch über evangelische Persönlichkeiten erschienen

Ausgabe Nr. 2918

Unter dem Motto „Verwurzelt in Hermannstadt. Offen für die Welt” hat vom 9. bis zum 11. Mai d. J. die 15. „Begegnung auf dem Huetplatz” stattgefunden, das Treffen der Hermannstädterinnen und Hermannstädter von nah und fern. In dessen Rahmen wurde am 10. Mai im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt das Buch „Evangelische Persönlichkeiten auf dem historischen evangelischen Teil des Hermannstädter Zentralfriedhofs” vorgestellt.

Das Buch erschien mit der Unterstützung des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Rumänischen Regierung durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt.

Die Texte zu den Persönlichkeiten verfassten Ilse Philippi, Friedrich Philippi, Dr. Werner Kremm, Joachim Wittstock, Dr. András Bándi, Brigitte Auner, Volker Hermann, Kilian Dörr, Konrad Klein, Christa Wandschneider, Viktor Sebastian Hesse und Hans-Georg Junesch. Herausgeber ist das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt unter Mitarbeit seines Friedhofsausschusses.

Lesen Sie im Folgenden einige Gedanken zu dem Buch von Helmut Leonbacher: „Als begeisterter Leser dieses Buches möchte ich meine persönlichen Gedanken zum Ausdruck bringen. Es sei vorausgeschickt, dass es sich dabei um keine Buchrezension handelt, sondern darum, meinen innigen Dank an das Herausgeberteam um die Hermannstädter Kirchenkuratorin Prof. Ilse Philippi auszudrücken.

Unsere lieben Verstorbenen gehören zu uns, somit auch die dazugehörenden Friedhöfe. Die Verstorbenen, die in ihren Gräbern zur ewigen Ruhe gebettet wurden, sind für immer auch ein Teil von uns. Sechsundvierzig Persönlichkeiten des allgemeinen Lebens unserer Stadt, Frauen und Männer, nicht alle in Hermannstadt geboren, sind auf dem evangelischen Teil des Hermannstädter Zentralfriedhofes zu Grabe gebettet worden. Zu jeder Persönlichkeit gibt es ein Foto des Verstorbenen, sowie ein Bild der Grabesstätte. Dazu wichtige, essentielle Angaben über das Leben und Wirken der jeweiligen Persönlichkeiten. Es gibt gewiss weitere Hermannstädter Persönlichkeiten, die es ebenfalls verdient hätten, in diesem wertvollen Buch erwähnt zu werden.

Als ehemaliger Lehrer besuchte ich fast alle siebenbürgisch-sächsischen Ortschaften. Nachdem ich die Schule, Kirche und den Friedhof besichtigt hatte, war mein Eindruck über die jeweiligen Landsleute klar. Ich musste keinerlei weitere Gespräche führen.

Ich gehöre zu einer Generation, die einige dieser Persönlichkeiten erleben durfte und deren Einsatz für das Wohl unserer Gemeinschaft einschätzen konnte.

Mit aufrichtigem Dank an Frau Ilse Philippi und das gesamte Herausgeberteam für ein Buch, das bewegt, bereichert und in Erinnerung bleibt.”