Überraschungskandidat in der Stichwahl

52,55 Prozent Wahlbeteiligung bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen

Ausgabe Nr. 2892



Der parteifreie Călin Georgescu hat knapp 23 Prozent der Stimmen in der ersten Runde der Präsidentschaftwahlen in Rumänien erhalten und wird in der Stichwahl am 8. Dezember gegen die USR-Vorsitzende Elena Lasconi antreten. Die Regierungsparteien PSD und PNL haben nicht nur die Wahlen verloren, sondern auch ihre Vorsitzenden, denn sowohl Marcel Ciolacu als auch Nicolae Ciucă haben demissioniert.

Nach einer virulenten TikTok-Kampagne hat Călin Georgescu überraschend gewonnen, sowohl im Inland, als auch in der Diaspora. 2.120.404 Wahlberechtigte (22,94%) haben für ihn gestimmt. Den Kampf um den 2. Platz lieferten sich Elena Lasconi (19,18%) und PSD-Chef Marcel Ciolacu (19,15%), wobei die USR-Chefin mit 2.472 Stimmen in letzter Sekunde den Sieg für sich entscheiden konnte. Marcel Ciolacu demissionierte nach dieser Niederlage, genauso wie sein Regierungspartner, der PNL-Chef Nicolae Ciucă, der mit 8,79 Prozent der Stimmen nur den 5. Platz belegte. Der AUR-Chef George Simion wurde 4. mit 13,86 Prozent der Stimmen. An 6. Stelle kam der parteifreie Mircea Geoană mit 6,32 Prozent.

Während sich viele Parteien in der Wahlkampagne auf den Extremisten Simion einschossen, konnte Călin Georgescu kräftig punkten, wobei er sich besonders auf die sozialen Medien konzentrierte. Nach seinem Sieg wurden auch seine älteren Aussagen wieder aufgegriffen: Er entpuppte sich als rechtsextrem, Sympathisant der Legionäre und Russenfreund. Die Verlierer müssen jetzt bestimmen, wen sie in der Stichwahl unterstützen.

Ruxandra STĂNESCU