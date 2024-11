Kathreinenball 2024

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2892



Bei dem alljährlichen von dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt veranstalteten Kathreinenball, der am 22. November im Gemeindesaal in Neppendorf stattgefunden hat, herrschte eine sehr gute Stimmung unter den 230 Teilnehmenden. Zum Tanz spielte das Trio Saxones plus auf, die Volkstanzgruppe des Jugendforums Hermannstadt (Leitung: Sebastian Arion) zeigte in gewohnt jugendlicher Frische einige siebenbürgisch-sächsische Tänze (unser Bild), und der Sing Mit!-Chor des DFDH unter der Leitung von Rodica Marcovici mit Unterstützung des Neppendorfer Kirchenchors und Studierender der Lucian Blaga-Universität bewies eine ansteckende Singfreude. Foto: Laura MICU