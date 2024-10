Orgeleinweihung in Keisd

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2886



Als vorläufiger Schlusspunkt der intensiven Aktivitäten des Orgelausschusses der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) konnte am vergangenen Wochenende die Prause-Orgel in der evangelischen Kirche in Keisd eingeweiht werden. Seit Frühling 2023 hat der Orgelausschuss Restaurierung und Bewahrung von sieben wertvollen Orgeln begleitet: Die Prause Orgel in der Bistritzer evangelischen Kirche, die Großauer Orgel von Johannes Hahn , die Tobsdorfer Orgel, die in der Mediascher Margarethenkirche restauriert wieder in Gebrauch genommen wurde, die Schweischer Orgel wurde nach Reps versetzt und restauriert im Frühsommer 2024 wieder eingeweiht, die Weingartskirchener Orgel von Johannes Hahn wurde in Tartlau aufgestellt und Anfang Oktober in Gebrauch genommen, die Sauerorgel in der Hermannstädter Stadtpfarrkirche konnte nach mehrjährigen Arbeiten an der Kirche und der Orgel im Rahmen eines Orgelmarathons im September 2024 wieder offiziell in Gebrauch genommen werden. Filme und Infos zu einigen der Orgeln sind auf dem YouTu beKanal Organs in Transylvania und der Orgeldatei https://orgeldatei.evang.ro/ zu finden. Unsere Bilder: Bild links: Früh übt sich…; Bild rechts: Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von dem Kinderchor der Keisder Kirchengemeinde (Leitung Bruno Roth), der Schützkantorei aus Überlingen (Leitung Bezirkskantor Thomas Rink), dem Chor der Evangelischen Kirchengemeinde Honigberg (Leitung Diana Ramona Baldea) und zahlreichen singenden und spielenden Kantorinnen und Kantoren der EKR. Text und Fotos: Jürg LEUTERT