Neugewählte eingesegnet

Aus der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Holzmengen

Ausgabe Nr. 2884

Die Einsegnung der in der Gemeindeversammlungam 10. August d. J. neugewählten fünf Kirchenräte und des Kurators der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Holzmengen hat am Sonntag, dem 22. September, im Rahmen des Herbstgottesdienstes in der evangelischen Kirche in Holzmengen stattgefunden. Dechant Pfarrer Dietrich Galter hielt den Gottesdienst, der an der Orgel von Hedda Martin begleitet wurde.

Die Predigt zu Gal.3.26-29 bot den passenden Rahmen zum zweiten Teil des Gottesdienstes, der Einsegnung der Neugewählten.

Weil die Gemeinde zunächst noch keinen Gemeinderaum bzw. ein eigenes Amtszimmer eingerichtet hat, wurde die Gemeindeversammlung am 10. August d. J. im Raum des „Heimatmuseums“ in der Kirchenburg abgehalten. Unterdessen fand die erste, konstituierende Kirchenratssitzung unter Leitung von Pfarrer Galter statt. Dabei wurden kirchenrechtliche, finanzielle, verwaltungstechnische und organisatorische Bereiche angesprochen, die zum konkreten Aufgabengebiet der Kirchenräte gehören werden. Ilse Philippi, Kuratorin der evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt, wird die wiederbelebte Gemeinde als Mentorin und Beraterin auch weiterhin begleiten. Ein wichtiger Beratungspunkt war die Planung der Gottesdienste und anderer Angebote für das letzte Quartal des Kalenderjahres 2024. Nach der Kirchenratssitzung wurden den Mitgliedern der Gemeindeversammlung die wichtigsten Ergebnisse der Sitzung mitgeteilt.

Ein schöner, warmer Herbstmittag begleitete die 23 Gottesdienstbesucher auf ihrem Heimweg in ihr Zuhause. In Holzmengen sind etwa 60 Häuser im Besitz ehemaliger Holzmenger.

I. P.