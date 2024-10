Hohe Ehrung für MP Silviu Vexler

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2886

Als Anerkennung für das erfolgreiche und unermüdliche Engagement für die deutsch-rumänischen Beziehungen wurde Silviu Vexler, Vorsitzender der jüdischen Gemeinden in Rumänien (FCER) und Abgeordneter der jüdischen Minderheit im rumänischen Parlament, durch Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Am 10. Oktober übergab Botschafter Dr. Peer Gebauer die Auszeichnung an Silviu Vexler im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Residenz.

In der diesbezüglichen Pressemitteilung der Deutschen Botschaft Bukarest heißt es: „Silviu Vexler hat sich u. a. durch zahlreiche erfolgreiche Gesetzesinitiativen, die er in enger Zusammenarbeit mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit Ovidiu Ganț auf den Weg brachte, besondere Verdienste erworben. Exemplarisch sei hier das Gesetz zur Entschädigung von Nachfahren ehemaliger Deportierter und politisch Verfolgter zur Zeit des Nationalsozialismus genannt. Ein weiteres Gesetz diente der Einführung von Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus. Zudem engagierte sich Herr Silviu Vexler in besonderem Maße im Bereich der Erinnerungskultur, u. a. durch die Initiative zur Gründung eines Nationalen Museums der Geschichte der Juden und des Holocaust in Rumänien sowie die Einführung des Unterrichtsfachs ‚Die Geschichte der Juden und der Holocaust‘. Auch hier kooperierten die Abgeordneten der jüdischen und der deutschen Minderheit eng und stärkten dadurch den Zusammenhalt zwischen beiden Minderheiten.”

Vexler erklärte: „Ich habe meine gesamte öffentliche Laufbahn dem Schutz des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, der Entwicklung des jüdischen Lebens und der internationalen Förderung Rumäniens gewidmet. Ich habe stets versucht, mein Bestes zu geben, um einen positiven Wandel für die gesamte Gesellschaft herbeizuführen. Diese Auszeichnung ist eine Hoffnung und ein Symbol für das, was wir gemeinsam aufgebaut haben.” (BU)