Generationenwechsel im Forumshaus

Sebastian Arion und Stefan Kézdi übernehmen neue Rollen

Im Forumshaus in Hermannstadt steht ein bedeutender Generationswechsel bevor. Sebastian Arion hat die Rolle des Kulturreferenten des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) übernommen, während Stefan Kézdi die Stelle des Jugendreferenten ab dem 1. November d. J. übernehmen wird.

Nach drei Jahren engagierter Tätigkeit im Jugendforum übernimmt Stefan Kézdi die Stelle des Jugendreferenten im DFDH. Stefan Kézdi bringt wertvolle Erfahrung in die Jugendarbeit des Forums ein. Mit seiner neuen Rolle wird er maßgeblich zur Förderung der jungen Generation und zur Stärkung der Gemeinschaft der deutschen Minderheit in Hermannstadt beitragen.

Mit dieser personellen Veränderung setzt das Deutsche Forum auf frische Impulse für die künftige Kultur- und Jugendarbeit in der Gemeinschaft.

Sebastian Arion, der bisher auch als Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien (ADJ) tätig ist, wurde zudem kürzlich bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) in der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) zum Jugendkoordinator gewählt. Die Tagung fand in Berlin statt und brachte Vertreter der deutschen Minderheiten aus ganz Europa und Zentralasien zusammen.

Nach dem Ende der 33. AGDM-Jahrestagung begann in Berlin auch die dritte AGDM-Jugendtagung, die ein intensives Programm für die 14 angereisten Vertreterinnen und Vertreter der Jugendorganisationen der deutschen Minderheiten bot. Auf der Agenda standen Gespräche mit Bundestagsabgeordneten, dem Referat für Onlinedienste und Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages sowie mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein weiterer Höhepunkt war die Wahl des neuen Jugendkoordinators der AGDM.

Sebastian Arion, der in dieser Funktion Hanna Klein aus Kroatien ablöst, wurde herzlich von der FUEN-Generalsekretärin Éva Pénzes sowie den FUEN-Vizepräsidenten Gösta Toft und Bernard Gaida begrüßt. Arions Wahl markiert einen neuen Schritt in der Jugendarbeit der deutschen Minderheiten, und es wird erwartet, dass er mit seiner Erfahrung als ADJ-Geschäftsführer und als Kulturreferent des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt wertvolle Beiträge leisten wird.

Mit den neuen Positionen von Sebastian Arion und Stefan Kézdi beginnt eine spannende Phase für das Forumshaus, das auf eine starke Verbindung zwischen Kultur- und Jugendarbeit setzt, um die Traditionen der deutschen Minderheit in Hermannstadt und darüber hinaus weiterzuführen.

