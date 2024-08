Von der Bühne in die Herzen

Teile diesen Artikel

Weltstar Ed Sheeran begeisterte 70.000 Fans in Bukarest

Ausgabe Nr. 2879

Ed Sheeran, der seit über zwei Jahren mit seiner Mathematics World Tour unterwegs ist, spielte am vergangenen Wochenende auch in Rumänien. Am 24. August verwandelte er die Arena Națională in Bukarest in ein Meer aus Emotionen und Energie. Bereits zum zweiten Mal trat der britische Superstar in der rumänischen Hauptstadt auf und übertraf dabei die Erwartungen seiner Fans. Während er 2019 vor über 50.000 Menschen spielte, waren es dieses Mal laut Presse beeindruckende 70.000 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Vorfreude auf das Konzert war spürbar, als sich die Tore der Arena um 16 Uhr öffneten. Doch trotz des frühen Einlasses kam es zu Verzögerungen: Auf den Tickets war der Konzertbeginn mit 17.30 Uhr angegeben, tatsächlich startete das Programm erst um 19 Uhr. Als der britische Popsänger Calum Scott, bekannt durch seinen Hit „Dancing on My Own“, die Bühne betrat, wurde das Publikum schnell entschädigt. Mit seiner sympathischen Art und einer außergewöhnlichen Stimme schaffte er es, die Menge auf das bevorstehende Highlight des Abends einzustimmen.

Ed Sheeran ließ die Fans nicht lange warten. Die riesige Leinwand, die die Bühne verdeckte, zeigte einen Countdown an und als die Leinwand schließlich hochfuhr, erklang der erste Akkord von „Castle on the Hill“. Die Arena explodierte förmlich vor Begeisterung. Mit „Bună seara București“ begrüßte der Sänger das Publikum in der Landessprache und setzte damit gleich ein Zeichen der Nähe zu seinen Fans.

Die Bühne, auf der er performte, war ein technisches Meisterwerk: Eine 360-Grad-Konstruktion, bei der sich der Bühnenboden nicht nur drehen, sondern auch heben und senken konnte, was dem beliebten Rotschopf erlaubte, die gesamte Bühne zu bespielen und für alle sichtbar zu sein. Feuerwerk, Lasershows und Feuereffekte untermalten die Performance auf beeindruckende Weise.

Ed Sheerans Setlist umfasste Lieder aus all seinen Alben von „+“ bis „=“ und bot eine Vielfalt an Genres von Rock über Hip-Hop bis hin zu Pop und gefühlvollen Balladen. Direkt zu Beginn erklärte er sein Looppedal, einem Set von Pedalen, das es ihm ermöglichte live Drums, Bass, Hintergrundstimmen und Klavier aufzunehmen und abzuspielen. Eine Band, verteilt auf kleinen Bühnen in der Arena, unterstützte ihn bei seinem Auftritt, wobei er dennoch viele Teile seiner Songs selbst übernahm.

Ein emotionaler Höhepunkt des Abends war der Song „Eyes Closed“, bei dem Ed Sheeran von seinem verstorbenen besten Freund erzählte und nicht nur einmal wurde die Arena während der ruhigeren Songs durch die Lichter tausender Handytaschenlampen erleuchtet.

Doch auch zum Tanzen und Feiern bot das Konzert allerlei Möglichkeiten. Unter anderem spielte der Brite einen zehnminütigen Remix seines Albums „No.6 Collaborations Project“. Die Fans tanzten und sangen begeistert mit.

Ein Höhepunkt war die gemeinsame Performance mit Calum Scott, bei dem sie zusammen dessen Hit „You Are the Reason“ sangen – ein Song, den viele Fans in Calum Scotts eigenem Set vermisst hatten. Für eine weitere Überraschung sorgte der Auftritt von dem australischen Schauspieler Chris Hemsworth, der für einen Song das Schlagzeug spielte. Ed Sheeran erzählte lachend, dass Hemsworth ihn gefragt habe, ob er bei der Tour Schlagzeug spielen dürfe, wenn er es schnell genug lernt – und tatsächlich, es klappte.

Nach Ende des Konzerts, kam Ed Sheeran noch einmal auf die Bühne und spielte zwei weitere Lieder bevor er mit „Bad Habits“ auch die Zugabe beendete. Das Publikum rastete komplett aus, während der Weltstar zum Abschied noch einmal die gesamte Bühne umrundete. Mit seiner Gitarre in der Hand ließ er die Emotionen des Abends auf sich wirken und verabschiedete sich von der jubelnden Menge – ein magischer Moment, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Ed Sheeran hat es erneut geschafft, sich in die Herzen seines Publikums zu singen. Mit einer spektakulären Show, emotionalen Momenten und einem unvergleichlichen musikalischen Talent begeisterte er seine Fans in der Arena Națională und hinterließ ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Finya LUSTINA