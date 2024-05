Konfirmation in Hermannstadt

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2865



Neun Jugendliche wurden am Sonntag in der evangelischen Stadtpfarrkirche konfirmiert. Zugleich wurde auch Muttertag gefeiert und alle Frauen wurden beim Ausgang aus der Kirche mit einer Topfblumen beschenkt. Unser Bild: Gruppenbild mit Pfarrern und Konfirmierten (v. l. n. r.): Pfarrer Hans-Georg Junesch, Georg Radleff, Johanna Crista Chirilă-Brenner, Maria Klara Arz, Helena Boessneck (in der Frauentracht aus dem Schwarzwald), Beatrix Diana Paula Moldovan, Ana-Maria Boariu, Stephanie-Viktoria Dengel, Stadtpfarrer Kilian Dörr, Liviu Dobrotă-Ziss und Nicholas-Paul Gross. Foto: Aurelia BRECHT