Von der Begeisterung begeistert

Teile diesen Artikel

Beim 31. Maifest des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2865

Von der Begeisterung der Kinder und Jugendlichen begeistert waren wohl viele der zahlreichen Teilnehmenden an dem diesjährigen Maifest des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt, das am vergangenen Samstag stattgefunden hat. Das sonnige Wetter hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Schon bei dem Aufmarsch der Tanzgruppen von den deutschen Kindergärten und Schulen sowie Schulabteilungen aus Hermannstadt aus dem Hof des Samuel-von-Brukenthalgymnasiums über die Lügenbrücke unter dem Ratturm durch auf den Großen Ring war der Funken übergesprungen und alle machten freudig mit.

Der Aufmarsch auf dem Großen Ring, angeführt von der siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppe des Hermannstädter Jugendforums mit Sebastian Arion an der Spitze, war einer der Höhepunkte des Festes. Der Zug der Tanzgruppen ging dann weiter bis ans Ende der Heltauergasse/Bălcescu und schwenkte ein in die Harteneckgasse, um dann auf der Unteren Promenade auf der Ruhmesmeile des Theaterfestivals bis zum Parkplatz unterhalb des Thaliasaals zu führen, wo Busse auf die Kinder und Jugendlichen warteten. Einige Eltern zogen es aber vor, ihre Kinder mit dem eigenen Wagen in den Jungen Wald zu fahren, wo das Fest auf der Lichtung bis am späten Nachmittag weiter gefeiert wurde. In einem der Busse herrschte tolle Stimmung, angeheizt von den beiden tüchtigen Lehrerinnen, die immer wieder Lieder anstimmten und die Kinder machten fleißig mit. Moderiert wurde das abwechslungsreiche Programm auf der Bühne im Jungen Wald, gestaltet von mehr als 800 Kindern und Jugendlichen, von Johanna Kézdi und Eduard Alexandru. Eine Überraschung bot diesmal die Show-Gruppe Pulsar mit Sambarhythmen. Insgesamt wurden 3000 Anwesende aller Altersklassen gezählt.

B. U.