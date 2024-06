Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2867



Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț (rechts) wurde beim 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen am 18. Mai in Dinkelsbühl mit dem Großen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen ausgezeichnet. Überreicht hat es ihm der Verbandsvorsitzende Rainer Lehni (links). Mit dabei war Winfried Göllner, Landesjugendreferent der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Nordrhein-Westfalen. Foto: Christian SCHOGER