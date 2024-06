Einfach und tiefgründig

Teile diesen Artikel

Premiere mit Kafkas „Der Prozess“ in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2867

Minutenlanger Stehapplaus beendete beide Vorstellungen des Stücks „Der Prozess“ nach Franz Kafka am Freitag und Samstag (24. und 25. Mai) im vollen Saal des Radu Stanca-Nationaltheaters in Hermannstadt. Der galt vor allem den Schauspielern der deutschen Abteilung, allen voran dem Hauptdarsteller Gyan Ros Zimmermann für seine geniale Interpretation des Josef K., aber auch Regisseur Botond Nagy. Zimmermann hatte übrigens auch die Hauptrolle in Georg Büchners Woyzeck gespielt. Das Stück hatte Hunor Horváth inszeniert und erhielt dafür eine Nominierung für einen UNITER-Preis. Den holte für das Lightning Design desselben Stückes Michael Bischoff.

Botond Nagy inszeniert den „Prozess“ sehr expressiv und gerade deshalb ausgesprochen spannend. Mit einer kargen Drehbühne auf der Bühne, Raucheffekten und Video-Projektionen gelingt ihm eine raffinierte Visualisierung auf zwei Ebenen. Auf der sich drehenden runden Plattform findet das meiste Handlungsgeschehen von Josef K.’s Verhaftung bis zu seiner Hinrichtung statt. Die Schauspieler sprechen dem Publikum zugewandt miteinander, als sei das Publikum Mittler des Geschehens auf der Bühne.

Emőke Boldizsár und Daniel Bucher schlüpfen gekonnt in mehrere Rollen während vier Studentinnen der Schauspielfakultät der Lucian Blaga-Universität Hermannstadt mehrere Tanzeinlagen unter der Choreographie von Adriana Bârză Cârstea durchführen und das Geschehen auf der Bühne auflockern.

Der Plot ist wie immer bei Kafka einfach, aber tiefgründig. Herr Josef K. wird verhaftet, ohne den Grund zu kennen, kämpft erfolglos darum, seine Unschuld zu beweisen, und nimmt das Todesurteil schließlich an.

„Der Prozess“ wird innerhalb des Hermannstädter Internationalen Theaterfestivals, am 22. Juni, 22 Uhr, im TNRS-Theatersaal gezeigt.

Cynthia PINTER

Besetzung

Darsteller: Gyan Ros Zimmermann, Daniel Bucher, Emőke Boldizsár, Viorel Rață, Eva Frățilă, Ada Bicfalvi, Isabela Haiduc, Malena Silberschmidt, David Cristian, Daniel Plier (Stimme)

Regie: Botond Nagy

Adaption: Diana Nechit

Bühnenbild: Alin Gavrilă

Kostüme: Ioana Ungureanu

Musik&Sound Design:

Claudiu Urse

Video & Lightning Design:

Cristi Niculescu

Übersetzung: Cynthia Pinter

Projektmanagerin: Daria Ciobanu

Regieassistenz: Miruna Rusu