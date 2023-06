Ausgabe Nr. 2819



Die Haferland-Kulturwoche 2023 findet vom 3. bis 6. August statt, in den Ortschaften Arkeden/Archita, Radeln/Roadeș, Brenndorf/Bunești, Deutsch-Weißkirch/Viscri, Meschendorf/Meșendorf, Keisd/Saschiz, Hamruden/Homorod, Reps/Rupea, Deutsch-Kreuz/Criț und Klosdorf/Cloașterf. Das Hauptthema der Auflage ist die Nachhaltigkeit in der Kulturlandschaft des Haferlandes. Auf der rumänischen Variante der Internet-Seite https://haferland.ro/ ist das genaue Programm zu finden, die deutsche Fassung soll in Kürze veröffentlicht werden, so die Organisatoren. Unser Bild (v. l. n. r.): An der Pressekonferenz im Nationalen Dorfmuseum ,,Dimitrie Gusti“ in Bukarest beteiligten sich Călin Noru Stamatoiu, Vertreter von Dominic Boutique Transilvania, Cristian Gherghiceanu, Geschäftsführer Stiftung ADEPT, Caroline Fernolend, Präsidentin Mihai Eminescu Trust, Dechant Pfarrer Dr. Daniel Zikeli, Dr. Paulina Popoiu, Direktorin des Nationalen Dorfmuseums ,,Dimitrie Gusti“, Initiator und Hauptveranstalter Michael Schmidt, Präsident der Stiftung M&V Schmidt und die Moderatorin Andreea Marin. Foto: haferland.ro